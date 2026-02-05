Ucrania y Rusia inician el segundo día de "productivas" conversaciones de paz en Abu Dabi

Por Olena Harmash

KIEV, 5 feb (Reuters) - Ucrania y Rusia iniciaron el jueves en Abu Dabi el segundo día de conversaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin ⁠al conflicto más destructivo de Europa desde ⁠la Segunda Guerra Mundial, tras un primer día calificado de productivo y positivo tanto por Kiev como por Moscú.

l enviado del presidente ruso Vladimir Putin, afirmó el jueves que se habían producido avances ⁠y un ‌movimiento positivo en ​las conversaciones sobre cómo poner fin a la guerra, que dura ya cuatro años.

El principal negociador de Ucrania, ​Rustem Umerov, dijo tras las reuniones del miércoles que las conversaciones habían sido "significativas y productivas, centradas en ‌medidas concretas y soluciones prácticas".

Al anunciar el inicio de la segunda jornada ‌de conversaciones, dijo que los responsables trabajarían en ​los mismos formatos que durante el primer día: consultas trilaterales, debates en grupo y, de nuevo, coordinación conjunta de las posiciones.

"Ha comenzado el segundo día de negociaciones en Abu Dabi", dijo Umerov en la aplicación Telegram.

Dmitriev dijo que se estaba trabajando activamente para restablecer las relaciones de Rusia con EEUU, incluso en el marco de un grupo de trabajo entre ambos países sobre economía.

"Los belicistas de Europa, de Reino Unido, intentan constantemente interferir en este proceso, intentan constantemente entrometerse en él. Y cuantos más intentos de este tipo hay, más vemos que ⁠se está avanzando definitivamente", dijo Dmitriev.

"Hay un avance positivo", dijo en declaraciones facilitadas por su servicio de prensa.

LA PRESIÓN DE TRUMP PARA ENCONTRAR UN ​COMPROMISO

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha presionado tanto a Kiev como a Moscú para que encuentren un compromiso que ponga fin a la guerra, pero ambas partes parecen seguir muy alejadas en puntos clave a pesar de varias rondas de conversaciones con representantes estadounidenses.

Los responsables ucranianos han dicho que esta ronda de conversaciones fue diferente en comparación con los intentos anteriores, ya que la delegación rusa también incluyó equipos militares.

Las cuestiones más complicadas son las exigencias de Moscú de que Kiev ⁠ceda los territorios que aún controla en la región oriental de Donetsk y el destino de la central nuclear de Zaporiyia, ​la mayor de Europa, que se encuentra en una zona ocupada por Rusia.

Como condición previa para cualquier acuerdo, Moscú quiere que Kiev retire sus tropas de toda la región de Donetsk, incluida una línea de ciudades fuertemente fortificadas consideradas como una de las defensas más sólidas de ‍Ucrania.

Ucrania ha afirmado que el conflicto debe congelarse a lo largo de las líneas del frente actuales y rechaza cualquier retirada unilateral de sus fuerzas. Kiev afirma que quiere controlar la central de Zaporiyia.

Rusia ocupa alrededor del 20% del territorio nacional de Ucrania, incluida Crimea y partes de la región oriental de Dombás, que fueron tomadas antes de la invasión de 2022. Los analistas afirman que Rusia ha ganado ​alrededor del 1,5% del territorio ucraniano desde principios de 2024.

Tras los intensos ataques aéreos rusos sobre Ucrania durante la noche del martes, antes de las conversaciones, el jueves se registraron menos informes de ataques. El alcalde de Kiev dijo que dos personas resultaron heridas en un ataque con drones durante ‍la noche en la capital. (Información de Olena Harmash; edición de Daniel Flynn; editado en español por Patrycja Dobrowolska)