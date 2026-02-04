Ucrania y Rusia inician la segunda ronda de conversaciones de paz mediadas por EEUU en Abu Dabi

Por Olena Harmash

KIEV, 4 feb (Reuters) - Los negociadores ucranianos y rusos iniciaron el miércoles en Abu Dabi una segunda ronda de conversaciones mediadas por ⁠Estados Unidos, con el objetivo ⁠de avanzar en los esfuerzos para poner fin al mayor conflicto europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

Las reuniones trilaterales de dos días se producen después de que el presidente Volodímir ⁠Zelenski afirmara ‌que Rusia ​había aprovechado la tregua energética respaldada por EEUU la semana pasada para acumular municiones y atacar Ucrania con ​un número récord de misiles balísticos el martes.

"Ha comenzado otra ronda de negociaciones en Abu ‌Dabi. El proceso de negociación se inició en formato trilateral: ‌Ucrania, EEUU y Rusia", dijo Rustem Umiérov, principal ​negociador de Ucrania, en la aplicación Telegram.

Umiérov dijo que los equipos también se reunirían en grupos separados para debatir vías de negociación específicas y que luego celebrarían una reunión conjunta para sincronizar sus posiciones.

PERSISTEN DIFERENCIAS IMPORTANTES EN PUNTOS CLAVE

Durante el último año, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha presionado tanto a Kiev como a Moscú para que encuentren un que ponga fin al conflicto de cuatro años, desencadenado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, pero ambas ⁠partes siguen muy alejadas en puntos clave a pesar de varias rondas de conversaciones con responsables estadounidenses.

Las cuestiones más delicadas son ​las exigencias de Moscú de que Kiev renuncie a los territorios que aún controla y el destino de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, situada en una zona ocupada por Rusia.

Moscú quiere que Kiev retire sus tropas de toda la región oriental de Donetsk, incluida una franja de ciudades fuertemente fortificadas consideradas como una de las defensas más sólidas de Ucrania, como condición previa para cualquier acuerdo.

Ucrania ha afirmado que ⁠el conflicto debe congelarse a lo largo de la línea del frente actual y ha rechazado cualquier retirada unilateral ​de sus fuerzas.

Rusia ocupa actualmente alrededor del 20% del territorio nacional de Ucrania, incluida Crimea y partes de la región oriental Dombás, que fueron tomadas antes de la invasión de 2022.

Los analistas militares han afirmado que las fuerzas rusas han ganado alrededor ‍del 1,5% del territorio ucraniano desde principios de 2024.

Las encuestas muestran que la mayoría de los ucranianos se oponen a un acuerdo que ceda territorio a Moscú. Los residentes de Kiev dijeron el miércoles a Reuters que se mostraban escépticos sobre la posibilidad de que la nueva ronda de conversaciones suponga un avance importante.

"Esperemos que cambie (algo), por supuesto. Pero no creo ​que vaya a cambiar nada ahora. Nosotros no cederemos y ellos tampoco", dijo a Reuters Serhii, de 38 años, taxista.

La primera ronda de conversaciones se celebró el mes pasado ey supuso la primera negociación pública directa entre Moscú y Kiev. (Información de Olena Harmash; información ‍adicional de Anna Voitenko y Anna Pruchnicka; edición de Sharon Singleton; editado en español por Patrycja Dobrowolska)