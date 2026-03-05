Ucrania y Rusia intercambian 200 prisioneros de guerra cada uno en el último intercambio
KIEV, 5 mar (Reuters) - Ucrania y Rusia intercambiaron el jueves 200 prisioneros de guerra cada uno, informaron funcionarios de ambas partes, pese al estancamiento de las negociaciones respaldadas por Estados Unidos para poner fin al conflicto, que ya dura cuatro años.
Kiev y Moscú han llevado a cabo intercambios regulares de prisioneros de guerra a lo largo de la guerra, y durante las recientes conversaciones en Ginebra se comprometieron a una nueva ronda pese a que las negociaciones siguen estancadas por la cuestión del territorio.
"Cada vez que nuestra gente vuelve a casa, se demuestra que Ucrania está trabajando para traer a todos de vuelta. Nadie es olvidado", dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la red social X.
"Contamos con mediadores. Estoy agradecido a todos los que ayudan a Ucrania. Agradezco a Estados Unidos su apoyo para hacer posible este intercambio", agregó.
Algunos de los prisioneros de guerra liberados el jueves fueron capturados en el asedio de Moscú a Mariupol a principios de 2022, añadió Zelenski.
Los familiares, con lágrimas en los ojos, recibieron a sus seres queridos -muchos de ellos envueltos en banderas ucranianas- cuando estos bajaron de un autobús que había llegado a un lugar no revelado al grito de "¡Bienvenidos!".
Se espera que ambas partes intercambien otros 300 prisioneros de guerra cada una en una segunda jornada de intercambios el viernes, según informaron las autoridades.
(Reporte de Yuliia Dysa y Yurii Kovalenko; escrito por Dan Peleschuk; editado en español por Carlos Serrano)