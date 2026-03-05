Ucrania y rusia intercambian 200 prisioneros de guerra cada uno en el último intercambio

KIEV, 5 mar (Reuters) - Ucrania y Rusia intercambiaron el jueves 200 prisioneros ‌de guerra cada ‌uno, ⁠informaron funcionarios de ambas partes, pese al estancamiento de las negociaciones respaldadas por Estados Unidos ​para ⁠poner ⁠fin al conflicto, que ya dura cuatro años.

Kiev y ​Moscú han llevado a cabo intercambios regulares de prisioneros ‌de guerra a lo largo ​de la guerra, ​y durante las recientes conversaciones en Ginebra se comprometieron a una nueva ronda pese a que las negociaciones siguen estancadas por la cuestión del territorio.

"Cada vez que nuestra gente ​vuelve a casa, se demuestra que Ucrania está trabajando para traer ⁠a todos de vuelta. Nadie es olvidado", dijo el presidente ucraniano, ‌Volodímir Zelenski, en la red social X.

"Contamos con mediadores. Estoy agradecido a todos los que ayudan a Ucrania. Agradezco a Estados Unidos su apoyo para hacer posible este intercambio", agregó.

Algunos de los prisioneros de guerra liberados ‌el jueves fueron capturados en el asedio de Moscú a ⁠Mariupol a principios de 2022, añadió Zelenski.

Los familiares, ‌con lágrimas en los ojos, recibieron ⁠a sus seres queridos -muchos de ellos ⁠envueltos en banderas ucranianas- cuando estos bajaron de un autobús que había llegado a un lugar no revelado al grito de "¡Bienvenidos!".

Se espera que ambas partes intercambien otros ‌300 prisioneros de guerra ​cada una en una segunda jornada de intercambios el viernes, según informaron las autoridades.

(Reporte de Yuliia Dysa y Yurii Kovalenko; escrito por ‌Dan Peleschuk; editado en español por Carlos Serrano)