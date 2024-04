Ucrania y Rusia intercambian acusaciones de ataques a planta nucleoeléctrica

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia y Ucrania intercambiaron nuevamente acusaciones en torno a las renovadas amenazas para la planta nucleoeléctrica más grande de Europa, la cual ha quedado atrapada en medio de la guerra. Moscú aseguró que Ucrania fue responsable de un ataque con drones contra la instalación, los cuales fueron vistos por inspectores de Naciones Unidas, mientras que Kiev acusó a Rusia de emplear tácticas de desinformación.

El portavoz del Kremlin Dmitry Peskov afirmó el lunes que los ataques con drones en contra de la nucleoeléctrica de Zaporiyia, ubicada en el sur de Ucrania ocupado por Rusia, fueron “una muy peligrosa provocación”.

“Esta es una práctica muy peligrosa que tiene consecuencias muy graves y negativas en el futuro”, declaró Peskov durante su conferencia de prensa diaria.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó el domingo los ataques con drones contra uno de los seis reactores de la planta, los cuales dejaron una víctima. Sin embargo, el organismo no atribuyó la responsabilidad a ninguna de las partes.

The Associated Press no pudo verificar los señalamientos de ninguna de las partes en una zona de intensos combates en donde no se permite el ingreso de periodistas independientes.

Un funcionario de Energoatom, la compañía de energía atómica de Ucrania, culpó a Rusia de los ataques, asegurando que fueron una “provocación” orquestada para difamar a Ucrania.

El funcionario habló con la AP bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a dar declaraciones oficiales.

La nucleoeléctrica ha quedado en medio del fuego cruzado en varias ocasiones desde que Moscú inició su invasión a gran escala en Ucrania en 2022 y tomó el control del complejo poco después. El OIEA ha reiterado con frecuencia su preocupación en torno a la planta, en medio de temores de que ocurra una catástrofe nuclear.

Los ataques no pusieron en riesgo a la instalación nuclear, la cual ha sido ocupada y gestionada por las fuerzas del Kremlin desde los primeros días de la guerra, indicó el organismo. Los seis reactores de la planta han estado apagados durante meses, y el OIEA cuenta con inspectores estacionados en el lugar.

Ambas partes han utilizado la propaganda y la desinformación como armas durante el conflicto, y los dos países se han acusado el uno al otro en varias ocasiones de planear ataques contra la central.

Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente en julio pasado de planear ataques contra la nucleoeléctrica de Zaporiyia, aunque ninguna de las partes presentó evidencias para respaldar sus señalamientos.

Incluso con los reactores apagados, la planta aún necesita de energía y de personal calificado para operar los vitales sistemas de enfriamiento y demás funciones de seguridad.

El equipo de la agencia no observó daños estructurales en los “sistemas, estructuras y componentes” importantes para la seguridad nuclear de la instalación, añadió. Reportaron daños superficiales por quemaduras en la parte superior de una cúpula de reactor.

Los daños "no han puesto en riesgo la seguridad nuclear, pero este es un incidente grave que tiene el potencial de socavar la integridad del sistema de contención del reactor”, añadió el OIEA en X, antes Twitter.

El director general del organismo, Mariano Grossi, dijo que la estructura de contención del reactor principal sufrió al menos tres impactos directos. “Esto no puede ocurrir”, afirmó en X.

Zaporiyia es una de las cuatro regiones que Rusia se anexó de manera ilegal en septiembre de 2022.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington, dijo que las autoridades rusas intentan “utilizar el control físico de Rusia (sobre la planta) para forzar a organizaciones internacionales, incluido el OIEA, a reunirse con funcionarios de ocupación rusos para legitimar la ocupación rusa (de la planta) y, por extensión, la ocupación rusa sobre territorio soberano de Ucrania”.

___

El periodista de AP Yuras Karmanau, en Tallin, Estonia, contribuyó a este despacho.