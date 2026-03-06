Ucrania y Rusia intercambiaron 300 prisioneros de guerra

Ucrania y Rusia intercambiaron este viernes 300 prisioneros de guerra de cada bando, lo que eleva a 500 el número de personas intercambiadas por cada parte desde el jueves, en el marco de un acuerdo alcanzado durante recientes negociaciones en Ginebra, anunció el ejército ruso.

"Desde el territorio controlado por el régimen de Kiev, 300 militares rusos fueron repatriados. A cambio, 300 prisioneros de guerra de las fuerzas armadas ucranianas fueron entregados", indicó en un comunicado.

El jueves, 200 prisioneros de cada bando habían sido intercambiados.

Según Moscú, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos participaron en la mediación de este intercambio.

Los intercambios de prisioneros y de cadáveres son el único resultado concreto de varios ciclos de conversaciones directas entre Kiev y Moscú organizadas desde 2025 bajo la presión de Washington.

Se esperaba una nueva reunión tripartita esta semana, pero fue suspendida sine die debido a la guerra en Oriente Medio.

En febrero, Kiev y Moscú ya habían intercambiado 157 prisioneros de guerra de cada lado, el primer intercambio de este tipo desde octubre de 2025.