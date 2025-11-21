Ucrania y sus aliados destacan la necesidad de proteger los "intereses vitales europeos"

Los dirigentes de Francia, Alemania, Reino Unido y Ucrania destacaron el viernes la necesidad de "preservar a largo plazo los intereses vitales europeos y ucranianos", indicó el gobierno alemán tras una llamada entre los mandatarios.

La llamada se produjo después de que Estados Unidos presentara un plan de 28 puntos para poner fin a la guerra con Rusia y que exige a Ucrania ceder territorio, reducir su ejército y comprometerse a no entrar nunca en la OTAN.

Emmanuel Macron, Friedrich Merz y Keir Starmer elogiaron los "esfuerzos estadounidenses" por poner fin al conflicto, pero aseguraron a Volodimir Zelenski un "apoyo inquebrantable y total a Ucrania en el camino hacia una paz duradera y justa".

Los dirigentes "acogieron con satisfacción el compromiso con la soberanía de Ucrania y la voluntad de proporcionar a Ucrania sólidas garantías de seguridad", declaró el gobierno alemán.

"Acordaron seguir persiguiendo el objetivo de preservar a largo plazo los intereses vitales europeos y ucranianos", añadió en un comunicado.

Los mandatarios también destacaron la necesidad de que la línea del frente en Ucrania, conocida como línea de contacto, "siga siendo el punto de partida para cualquier entendimiento".

El plan estadounidense, por el contrario, propone que las regiones ucranianas de Crimea, Lugansk y Donetsk sean reconocidas como rusas "de facto" y que otras zonas en conflicto queden "congeladas en la línea de contacto".

Además, mientras que el plan estadounidense exige que las fuerzas armadas ucranianas se limiten a 600.000 efectivos, los cuatro dirigentes subrayaron que el ejército debe "seguir siendo capaz de defender eficazmente la soberanía de Ucrania".

Según la presidencia francesa, Macron, Merz y Starmer "también reafirmaron que todas las decisiones que tengan implicaciones para los intereses de Europa y de la OTAN requieren el apoyo conjunto y el consenso de los socios europeos y de los aliados de la OTAN".

bur-pyv/alf/hba/hgs/jvb/dbh/hgs/sag