Ucrania.- Zelenski acusa a Rusia de "usar la diplomacia" para "debilitar las sanciones" y "bloquear acciones colectivas"
MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha acusado este martes a las autoridades de Rusia de "usar la diplomacia" como herramienta para "debilitar las sanciones" internacionales impuestas contra el país en respuesta a la invasión y "bloquear acciones colectivas por parte de Europa".
"He dado instrucciones a la delegación ucraniana para seguir realizando un trabajo constructivo con el equipo del presidente estadounidense (Donald) Trump y con los socios europeos. La Inteligencia ucraniana ofrecerá más información sobre las verdaderas intenciones de Rusia y sus intentos de utilizar estos contactos diplomáticos para esconder sus intenciones", ha afirmado tras el encuentro entre las delegaciones estadounidense y ucraniana.
Zelenski ha asegurado que estos contactos han permitido "hablar en persona de asuntos que no pueden abordarse por teléfono" y ha recordado que Kiev sigue "esforzándose, con seriedad, a la hora de buscar una paz real y unas garantías de seguridad".
"Este es el nivel de compromiso que debe pedirse a la parte rusa y esto solo podemos lograrlo con la ayuda de nuestros socios. Seguimos en contacto con Estados Unidos de forma continuada para determinar el programa de cara a futuros encuentros", ha dicho en un mensaje difundido a través de redes sociales.
En este sentido, ha asegurado que los participantes de las conversaciones han abordado "puntos relevantes planteados por Estados Unidos durante el diálogo" y ha destacado que "ha habido conversaciones sobre los desafíos para garantizar la protección de Ucrania ante los ataques de Rusia y evitar violaciones de los acuerdos en caso de que existan treguas".
"Nuestros diplomáticos están trabajando activamente con todos nuestros socios para garantizar que los países europeos y los participantes de la Coalición de Voluntarios están implicados de forma significativa a la hora de tomar decisiones", ha aclarado.
El presidente ucraniano ha hecho hincapié en la importancia de realizar "trabajos constructivos junto al equipo de Trump y de los socios europeos". "La Inteligencia de Ucrania ofrecerá toda la información disponible en relación con las verdaderas intenciones de Rusia", ha zanjado.
