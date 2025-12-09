Ucrania - Zelenski agradece a Italia el envío de apoyo energético en medio de los ataques rusos a sus instalaciones

MADRID, 9 dic. 2025 (Europa Press)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido este martes a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el nuevo envío de apoyo energético, en un momento en el que continúan los ataques de las fuerzas rusas sobre las instalaciones ucranianas en plena ola de frío en todo el país.

"Esto es precisamente lo que apoyará a las familias ucranianas, a nuestro pueblo, a nuestros niños y la vida cotidiana en nuestras ciudades y comunidades", ha agradecido el presidente Zelenski, con motivo de su visita oficial a Roma.

Zelenski también ha reconocido el apoyo de Italia en otros campos y ha trasladado a su anfitriona sobre los avances de la negociación.

"Para Ucrania, es importante forjar una voz europea unificada en apoyo de una paz justa y obtener garantías de seguridad para que no se repita la agresión rusa", ha señalado.

Asimismo, ambos también han tratado sobre cómo dirigir los activos rusos congelados hacia la reconstrucción de Ucrania. Una posibilidad que, según unas últimas afirmaciones del presidente del Consejo Europeo, António Costa, está "muy cerca", en medio de las advertencias de Moscú acerca de la ilegalidad de esta maniobra.