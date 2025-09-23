Ucrania: Zelenski agradece a Trump sus "esfuerzos para poner fin a la guerra" en su encuentro con Kellog

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido este lunes "su apoyo" al enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, ante quien ha destacado también los "esfuerzos para poner fin a la guerra" del presidente del país norteamericano, Donald Trump.

"Me he reunido con el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg", ha anunciado a través de su cuenta en la red social X, donde ha asegurado haberle informado de "la situación en el frente y los resultados de la contraofensiva cerca de Dobropillia y Pokrovsk", dos localidades situadas en la provincia de Donetsk, en el este del país.

Según ha relatado el mandatario ucraniano, en la conversación han abordado también "el desarrollo de la cooperación entre" Kiev y Washington, "incluyendo los acuerdos mutuamente beneficiosos sobre drones y la adquisición de armas estadounidenses que Ucrania ha propuesto a Estados Unidos".

"Agradezco a Keith Kellogg su apoyo y asistencia, y al presidente estadounidense Donald Trump sus esfuerzos para poner fin a la guerra y detener las matanzas", ha concluido Zelenski, mientras que ni Kellogg ni las autoridades estadounidenses se han referido al encuentro por el momento.

El pasado viernes, el enviado de Trump se reunió en Estados Unidos con la embajadora ucraniana en el país norteamericano, Olga Stefanishina, en una conversación en la que, según la diplomática, abordaron iniciativas como "un acuerdo a gran escala sobre drones que Ucrania propuso a Estados Unidos".

Zelenski, por su parte, se reunirá esta semana con el inquilino de la Casa Blanca para abordar las garantías de seguridad de Kiev en medio de la invasión rusa, según anunció él mismo este sábado.