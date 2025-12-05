Ucrania.- Zelenski agradece al matrimonio Trump su gestión para el retorno de los niños ucranianos desde Rusia

MADRID, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El presidente de Ucrania, Voldimir Zelenski, ha agradecido a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y a la primera dama, Melania, su labor a la hora de negociar el retorno de los niños ucranianos atrapados en Rusia durante la guerra. Melania Trump anunció el jueves que otros siete niños han sido devueltos por Rusia tras ser "separados" en el marco de la invasión de Ucrania, una medida que se produce tras el acuerdo alcanzado con el presidente ruso, Vladimir Putin. Se trata de seis niños y una niña, quienes se encuentran ya en territorio ucraniano y se han podido reunir con sus respectivas familias, según ha indicado Melania Trump en un comunicado en el que ha reafirmado su "dedicación absoluta al regreso de estos niños". Zelenski ha querido dar las gracias este viernes "a todos los que hicieron posible el regreso de estos niños ucranianos" y señalado que "la reunión de los niños con sus seres queridos merece todo el esfuerzo y seguimos trabajando para traer a casa a todos nuestros niños secuestrados". "Gracias al presidente y a la primera dama por la constante atención a este importante asunto", ha añadido Zelenski antes de recordar que todavía quedan "miles de niños pendientes de repatriación". El Tribunal Penal Internacional (TPI) imputó formalmente a Putin en marzo de 2023 por la deportación forzada de niños ucranianos, al entender que pudo haber cometido crímenes de guerra. El Gobierno de Ucrania ha denunciado reiteradamente estos traslados, así como los intentos de Rusia por adoctrinar a la infancia en los territorios ocupados.