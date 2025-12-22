Ucrania.- Zelenski anuncia nuevas sanciones contra empresas rusas, ciudadanos chinos y medios de comunicación

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) - El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha anunciado este lunes nuevas sanciones contra el entramado de empresas rusas que de alguna manera se benefician de la guerra, así como contra varias personas de nacionalidad china que trabajan con la industria militar rusa y medios de comunicación que justifican el conflicto. "Estamos preparando varias sanciones adicionales contra entidades rusas y quienes contribuyan a la agresión rusa para finales de este año. Habrá al menos un paquete de sanciones contra personas que trabajan con la industria militar rusa, no solo de Rusia, sino también de China", ha resaltado en su cuenta de Telegram. Zelenski ha informado de que este nuevo paquete de sanciones, previsto para los próximos días, también tendrá como objetivo a los medios de comunicación que "justifican y promueven la agresión rusa" y a los atletas que utilizan sus carreras deportivas para "glorificar" lo que viene llevando a cabo Moscú estos años. Asimismo, ha trasladado que ya vienen trabajando con las autoridades europeas y canadienses para coordinar nuevas sanciones, en especial aquellas relacionadas con golpear las finanzas y los activos rusos congelados. La declaración de Zelenski llega el mismo día en el que la Unión Europea ha anunciado una nueva prórroga de seis meses de las sanciones comerciales y económicas que se imponen a Rusia desde 2014, con motivo de la anexión de Crimea y posteriormente por el inicio de esta fase de la guerra en octubre de 2022.