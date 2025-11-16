Ucrania.- Zelenski anuncia una reforma integral anticorrupción del sector energético del país tras el último escándalo

2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha prometido este domingo una reforma integral para sanear el sector energético del país, devastado por la guerra y tras un escándalo generalizado de corrupción por malversación de fondos que involucran a la élite gobernante ucraniana, incluido su antiguo socio comercial.

El escándalo ha desatado la indignación entre la población ucraniana, que ha soportado casi cuatro años de la invasión rusa a gran escala y ahora sufre apagones generalizados frecuentes debido a que las fuerzas de Moscú bombardean la red eléctrica y otras infraestructuras clave del país con misiles y drones.

Esto se ha convertido en una prueba crucial para Zelenski, después de que a principios de año intentara limitar la independencia de las dos agencias anticorrupción de Ucrania. Ese esfuerzo provocó grandes protestas callejeras y obligó al presidente a cambiar de rumbo en medio de críticas de aliados internacionales, incluida la Unión Europea.

Antes de partir a su gira europea, Zelenski se ha reunido con su primera ministra, Yulia Sviridenko, para concretar las decisiones adoptadas a la hora de "sanear y modernizar la gestión del sector energético y las instituciones relacionadas", comenzando por los preparativos de "un proyecto de ley urgente sobre la actualización de la composición de la Comisión Nacional de Regulación Estatal en los Sectores de Energía y Servicios Públicos".

Zelenski, además, ha indicado que tiene intención de "modernizar" a su Agencia de Búsqueda y Gestión de Activos (ARMA), comenzando por la elección de un nuevo director, y, por encima de todo, iniciar "de inmediato" una auditoría y preparar la venta de los activos y participaciones que pertenecían a entidades rusas y colaboradores que huyeron a Rusia".

La investigación ya ha derribado a los ministros de Justicia y Energía del país después de que Zelenski exigiera su dimisión.

También ha pedido al gobierno que sancionara a su ex socio comercial, Timur Mindich, y a otro empresario presuntamente involucrado en un plan para desviar dinero del sector energético, incluidos fondos destinados a nuevas defensas para proteger las instalaciones eléctricas de los ataques aéreos rusos.

Una comisión especial del Parlamento ucraniano se reunirá el lunes para debatir la investigación sobre corrupción en el sector.