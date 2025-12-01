Ucrania.- Zelenski apunta a reuniones en Europa para cerrar filas en el proceso de paz y pide garantías de seguridad

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha adelantado este lunes la existencia de preparativos para mantener "reuniones en Europa" de cara a materializar el plan de paz presentado por Estados Unidos para poner fin a la invasión rusa y ha reclamado progresos en el desarrollo de "garantías de seguridad" para una "resiliencia a largo plazo" en el país europeo.

Zelenski, quien ha iniciado la jornada con una reunión en París con su homólogo francés, Emmanuel Macron, ha confirmado posteriormente una "discusión muy productiva sobre prioridades clave con los amigos europeos", una conversación en la que han participado también los líderes de Reino Unido, Alemania, Polonia, Italia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos y Finlandia, además de los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y António Costa, respectivamente, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Así, ha recalcado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que "el formato es realmente útil, al juntar a una parte significativa de Europa" y ha argumentado que "ayuda mucho a Europa a defender los intereses compartidos". "Hemos discutido la sustancia de las conversaciones de la delegación ucraniana con la parte estadounidense en Florida", ha desvelado.

"Estamos preparando reuniones en Europa. Compartimos la opinión de que la guerra debe tener un fin justo. Es importante avanzar en el desarrollo de garantías de seguridad y una base a largo plazo para nuestra resiliencia, tanto para Ucrania como para Europa", ha argüido Zelenski, quien ha prometido continuar con esta "coordinación".

"Gracias a todos por su apoyo", ha apuntado.

Poco antes, había indicado que tanto él como Macron habían logrado un acuerdo sobre los "próximos pasos para lograr una paz real" durante un encuentro de varias horas en París, reunión centrada también en las citadas garantías de seguridad. "La paz debe ser realmente duradera. La guerra debe terminar cuanto antes. Mucho depende ahora de la implicación de cada líder", ha dicho.

Zelenski ha sostenido que, tras este primer encuentro y antes del celebrado con mayor participación, el primer ministro británico, Keir Starmer, se ha sumado a la conversación para hablar con el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, sobre los últimos contactos en Florida.

"Ha sido una reunión importante y hemos acordado discutir más detalles en persona", ha manifestado. "Nuestros equipos coordinarán los calendarios para posibles contactos futuros", ha reseñado el mandatario, sin que por ahora Washington se haya pronunciado sobre estas reuniones, al hilo de la celebrada durante el fin de semana en Florida.

Macron ha ensalzado en su cuenta en X que "el trabajo por la paz continúa", junto a una fotografía suya junto a Zelenski durante su recepción a primera hora del día, en el marco de un impulso de los contactos diplomáticos para un acuerdo que ponga fin a la guerra, desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

UN ACUERDO DE PAZ "QUE HAGA JUSTICIA A UCRANIA"

Por su parte, Von der Leyen ha destacado que se ha tratado de "una buena discusión". "Seguimos unidos para un acuerdo de paz que haga justicia a Ucrania", ha dicho en X, donde ha insistido en que este pacto debería "preservar la soberanía de Ucrania y contemplar las necesarias garantías de seguridad".

"Estamos avanzando en nuestro trabajo para satisfacer las necesidades financieras de Ucrania. Hemos obtenido buenos progresos y planeamos presentar esta semana nuestras propuestas legales", ha puntualizado, en referencia a los planes de la UE para usar los activos rusos congelados para dar financiación a Kiev.

"También estamos coordinándonos estrechamente con nuestros socios en la Coalición de Voluntarios. Estamos impulsando la capacidad defensiva de Ucrania como parte de la nuestra", ha argüido la presidenta de la Comisión Europea.

En esta línea, el primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, ha apostado por "incrementar aún más la presión sobre Rusia y seguir apoyando a Ucrania de todas las formas posibles". "Es importante que Europa juegue un papel activo en estas negociaciones: no debe haber decisiones sobre Ucrania sin los ucranianos ni decisiones sobre Europa sin los europeos", ha dicho.

"A corto plazo, Ucrania necesita un apoyo significativamente mayor frente a los ataques masivos rusos, como los de este fin de semana, contra civiles e infraestructura energética", ha señalado Schoof, quien ha apuntado que Ámsterdam entregará otros 250 millones de euros para la compra de sistemas de defensa aérea y municiones para aviones F-16, que Kiev "necesita urgentemente". "Ucrania y Países Bajos también fabricarán de forma conjunta drones para incrementar la seguridad y la resiliencia. No abandonaremos a Ucrania", ha apostillado.