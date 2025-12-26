Ucrania.- Zelenski deja en manos de sus socios internacionales la celebración de las elecciones: "Se necesita seguridad"

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha dejado en manos de sus socios internacionales la posible celebración de elecciones ya que son los únicos capaces de presionar a Rusia para garantizar las mínimas condiciones de seguridad.

Zelenski ha subrayado que "lo primero es la seguridad" más allá de los mecanismos de las legislativas que se están preparando para poder celebrar elecciones en una situación como la actual, en la que algunos territorios están bajo control de las fuerzas rusas. "Se necesita seguridad", ha remarcado.

"Los socios tienen suficiente poder para obligar a Rusia a acordar las medidas de seguridad adecuadas y una infraestructura segura para la celebración de las elecciones presidenciales de Ucrania o un referéndum", ha señalado Zelenski este viernes en declaraciones a la prensa, según recoge la agencia Ukrinform.

Zelenski también ha recordado que la propuesta de celebrar elecciones en plena guerra corrió a cargo de Estados Unidos, para lo cual ha insistido se necesita no solo voluntad política, sino también medidas de seguridad.

Con respecto a las garantías de seguridad, Zelenski ha destacado que las conversaciones con Estados Unidos y Europa han avanzado bastante en las últimas fechas. "Está prácticamente listo", ha asegurado en relación a la posible firma de un acuerdo con Washington, pero también a tres bandas con países europeos.

Asimismo, ha explicado que uno de los veinte puntos del borrador del plan de paz aborda la posibilidad de realizar un referéndum en caso de que surjan cuestiones delicadas que no puedan ser respondidas por una sola persona, incluido el jefe de Estado. "Hay preguntas que sólo el pueblo de Ucrania puede responder", ha dicho.

"Es justo que el destino de Ucrania lo decida el pueblo ucraniano y es lo correcto", ha remarcado Zelenski, quien ha explicado que no han recibido respuesta de Rusia al nuevo borrador, aunque confía en que sea Estados Unidos quien le traslade la opinión de Moscú en la cita que tienen este domingo en Florida.

Esta semana, su principal asesor, Mijailo Podoliak, señaló que la parte ucraniana no cuenta con la capacidad presupuestaria necesaria para correr con los gastos de una convocatoria de elecciones en un momento como el actual.

Unas afirmaciones a las que el Kremlin ha respondido este mismo viernes con cierta ironía, afirmando que son conocidos los "trucos" que Ucrania viene utilizando en los últimos años para "conseguir dinero de Occidente".

"Es una práctica habitual", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, que ha optado por no valorar quién ha de financiar qué. "Hasta el momento, no hemos escuchado ninguna declaración de Kiev al respecto", ha zanjado.

De acuerdo con la legislación ucraniana, el presidente Zelenski debió de haber convocado elecciones en mayo de 2024. Sin embargo, la ley marcial y la movilización general decretada con motivo de la invasión rusa dos años atrás lo ha impedido.

La cuestión se convirtió en tema habitual de esta guerra después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el primer encuentro que mantuvo con Zelenski tras regresa a la Casa Blanca, le incidiera en esta cuestión, no solo afeándole que no las convocara sino incluso llamándole dictador.