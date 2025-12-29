Ucrania.- Zelenski destaca "resultados significativos" en su reunión con Trump y apunta a una nueva cumbre en Washington

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado haber mantenido en su encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, "un debate sustantivo" con "resultados significativos" y ha indicado que sus respectivos equipos mantendrán una reunión la próxima semana y que el inquilino de la Casa Blanca acogerá en Washington otra cita con líderes ucranianos y europeos en enero.

"Hemos discutido todos los aspectos del marco de paz y hemos logrado resultados significativos", ha afirmado el mandatario ucraniano sobre una conversación que ha calificado como "un debate sustantivo" en el que ha mostrado, a través de su cuenta en la red social X, su agradecimiento tanto a Trump como a los principales negociadores de Washington y Kiev.

Zelenski ha afirmado que ambos dirigentes han coincidido en que "las garantías de seguridad son clave para lograr una paz duradera" y ha apuntado a dos nuevas citas: una, la próxima semana, incluirá a los equipos ucraniano y estadounidense, mientras que, en una fecha de enero que no ha sido precisada ni confirmada por la Casa Blanca, Trump acogería en la capital norteamericana a líderes ucranianos y europeos.

"Ucrania está lista para la paz", ha subrayado en la red social, mientras que la Presidencia ha recogido en un comunicado que, según el propio mandatario, "algunos documentos ya se han acordado en su totalidad o se están ultimando".

El encuentro, celebrado en Florida (EEUU) y en el que ambos mandatarios han coincidido en que un posible acuerdo para terminar con la guerra con Rusia está "muy cerca", ha incluido una videollamada a nivel de cumbre con los principales dirigentes europeos, comenzando por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido, Fredrich Merz, Emmanuel Macron y Keir Starmer.

Mientras que Von der Leyen ha celebrado "buenos avances" en las negociaciones, Macron, que ha abordado el diálogo a través de X, ha asegurado que ha vuelto a hablar con su par ucraniano tras la conversación de éste con Trump y ha apuntado a "avances en las garantías de seguridad que serán fundamentales para construir una paz justa y duradera".

Asimismo, ha aludido también a otra cita multilateral en enero, esta vez en la capital francesa: "Reuniremos a los países de la Coalición de Voluntarios en París a principios de enero para ultimar las contribuciones concretas de cada país", ha indicado en alusión al grupo de países aliados de Ucrania comprometidos a participar en una hipotética misión para garantizar la seguridad de Kiev tras un acuerdo de paz.