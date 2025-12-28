Ucrania.- Zelenski dice que "puede decidirse mucho antes de Año Nuevo" de cara a su reunión con Trump

MADRID, 28 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado este domingo que este final de 2025 está marcado por "algunos de los días más activos a nivel diplomático del año" y ha adelantado que "puede decidirse mucho antes de Año Nuevo", de cara a su reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. "Estamos haciendo todo lo posible para lograrlo, pero la toma de decisiones dependerá de nuestros socios: quienes ayudan a Ucrania y quienes presionan a Rusia para que los rusos sientan las consecuencias de su propia agresión", ha apuntado en su cuenta en la red social X. Así, ha denunciado que Rusia ha lanzado "más de 2.100 drones, cerca de 800 bombas guiadas y 94 misiles de varios tipos" durante esta semana. "Todo esto estaba dirigido contra nuestro pueblo, contra la vida misma y todo lo que sostiene su funcionamiento normal, y sobre todo, contra nuestra infraestructura energética", ha subrayado. Zelenski ha hecho hincapié en que los trabajadores de emergencia y del sector energético "trabajan literalmente 24 horas al día, siete días a la semana, para proteger vidas y restaurar el suministro eléctrico", al tiempo que ha insistido en la importancia de imponer nuevas sanciones y aplicar "todo tipo de presión política" contra Rusia. Por último, ha insistido en la relevancia de que Ucrania "reciba misiles de defensa aérea" y "finalizar el formato de los pasos que permitirán poner fin a esta guerra y garantizar la seguridad". "Estos son exactamente los pasos que discutiremos hoy con nuestros socios. Gracias a todos los que están ayudando", ha zanjado.