Ucrania.- Zelenski expresa su deseo de que España incremente su apoyo a Ucrania en el marco de su visita

MADRID, 18 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha expresado este martes su deseo de que España "incremente su apoyo" a Kiev frente a la invasión rusa, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de cara a la visita oficial que iniciará durante la jornada en Madrid, en la que se reunirá con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el Rey Felipe VI.

"Hoy mantendré unas reuniones en España que hemos estado preparando desde hace algún tiempo. Esperamos que otro país fuerte aumente su apoyo, ayudándonos a proteger vidas y acercar el fin de la guerra", ha señalado el mandatario ucraniano a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

"Estamos trabajando para garantizar que la reunión con Sánchez derive en acuerdos que nos den una mayor fuerza", ha señalado, antes de afirmar que "Ucrania debe obtener cada día resultados en sus relaciones con sus socios".

Asimismo, ha confirmado que durante la jornada del miércoles se desplazará a Turquía y ha enmarcado el viaje en "los preparativos para dar nuevo vigor a las negociaciones" con Rusia. "Hemos desarrollado unas soluciones que propondremos a nuestros socios", ha apuntado, sin dar más detalles al respecto.

"La principal prioridad de Ucrania es hacer todo lo posible para acercar el fin de la guerra. También estamos trabajando para reactivar los intercambios de prisioneros de guerra y traer a nuestros prisioneros de guerra de vuelta a casa", ha subrayado Zelenski.

Por otra parte, ha desvelado órdenes para una reunión de su Gobierno durante la jornada del jueves y ha adelantado que "esta semana habrá discusiones relevantes con miembros del Gobierno y una reunión con la cúpula de la Rada Suprema --el Parlamento-- y miembros del bloque parlamentario Servidor del Pueblo", su partido político.

"Estoy preparando numerosas iniciativas legislativas y decisiones rápidas y de principios que nuestro Estado necesita", ha argumentado, en medio del nuevo escándalo de corrupción que ha sacudido al país y a su círculo cercano, en esta ocasión en relación con el sector energético ucraniano, que ha provocado ya la caída de dos ministros.