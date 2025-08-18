Ucrania: Zelenski, Moscú solo puede ser detenida por fuerza

“Anoche, los ataques rusos contra nuestras ciudades continuaron: dos niños murieron y decenas resultaron heridos. La gente simplemente dormía cuando el ejército ruso lanzó los ataques contra las ciudades”, informó Zelensky en X, indicando que conversó con Kellogg sobre la situación en el campo de batalla y de “nuestras sólidas capacidades diplomáticas, las de Ucrania y toda Europa, junto con las de Estados Unidos”.

Zelensky recalcó la necesidad de obtener garantías de seguridad occidentales antes de su reunión con el presidente estadounidense, Trump, en la Casa Blanca. “Espero que tengamos tiempo para debatir la arquitectura de las garantías de seguridad. Esto es realmente lo más importante”, declaró durante una reunión con Kellogg. (ANSA).