Ucrania: Zelenski, “no regalaremos la tierra a los rusos”

Según filtraciones del periódico estadounidense The Wall Street Journal, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha presentado a la administración Trump una propuesta de alto el fuego que incluye importantes concesiones territoriales por parte de Kiev y el compromiso de reconocer globalmente sus reivindicaciones.

"Ucrania está dispuesta a tomar decisiones concretas que conduzcan a la paz. Cualquier decisión en nuestra contra, cualquier decisión que excluya a Ucrania, también es una decisión contra la paz y no conducirá a nada. Estas son decisiones muertas; nunca funcionarán. Y todos necesitamos una paz real y viva que la gente respete", escribió Zelenski, en Telegram.

La declaración se produce después de que el presidente Donald Trump anunciara una reunión el 15 de agosto en Alaska con el presidente ruso, Vladímir Putin, sin la presencia del jefe de Estado ucraniano. (ANSA).