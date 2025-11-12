Ucrania.- Zelenski promete seguir desarrollando los drones interceptadores "en estrecha cooperación con los socios"

MADRID, 12 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha prometido este miércoles que Kiev seguirá desarrollando "la tecnología sobre drones interceptadores" y entrenando a personal para estas tareas, un trabajo "en estrecha cooperación con los socios", en medio de la invasión desatada por Rusia en febrero de 2022.

Así, ha resaltado en un mensaje en su cuenta en la red social X que "casi todas las noches, los defensores de los cielos trabajan para repeler ataques rusos", antes de destacar que "los resultados de los drones interceptadores están aumentando de forma significativa, con más de 150 desde el inicio del mes". "Habrá más", ha señalado.

"Seguiremos desarrollando la tecnología de drones interceptadores y entrenando al personal", ha dicho el mandatario, que ha hecho hincapié en que "el Ministerio de Defensa está contratando toda la capacidad de producción disponible" para estas herramientas.

En este sentido, Zelenski ha subrayado que las autoridades de Kiev "trabajan en estrecha cooperación con los socios" y ha añadido que "la producción conjunta y la financiación permitirán acelerar esto más rápidamente". "Gracias a todos los que están haciendo avanzar estos esfuerzos", ha zanjado.

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado este mismo miércoles que Rusia ha lanzado 121 drones contra el país durante la madrugada, antes de afirmar que 90 aparatos han sido interceptados, si bien los otros 31 han impactado en 19 ubicaciones, sin dar detalles sobre posibles víctimas o daños materiales.