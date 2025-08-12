Ucrania: Zelenski resiste, "excluido nuestro retiro Donbass"

Volodymyr Zelensky no usa eufemismos de cara al encuentro de mitad de agosto y se mantiene firme en sus posiciones: "Excluyo cualquier retirada de las fuerzas ucranianas del Donbass".

El temor sigue siendo el mismo: que el presidente de Estados Unidos y el líder del Kremlin lleguen a un acuerdo en Anchorage que pase por encima de Kiev.

Una preocupación compartida por los socios europeos que, a dos días de la cumbre, tienen un encuentro virtual con Trump junto a Zelensky para reafirmar su posición: el destino de Ucrania se decide solo con Ucrania.

La Casa Blanca no comenta la afirmación de Zelensky sobre una posible nueva ofensiva rusa, y se limita a reiterar el "respeto" y el "compromiso" del presidente hacia el líder de Kiev y los socios europeos.

Al hablar con los periodistas en la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt intentó moderar las expectativas para la cumbre: para Trump es un "ejercicio de escucha", dijo, reiterando que la esperanza del magnate es organizar en el futuro una cumbre trilateral con Putin y Zelensky.

"El presidente siempre dijo que quiere la paz. Pero este es un encuentro bilateral con una de las dos partes en guerra. Y se necesitan ambas partes para un acuerdo", enfatizó Leavitt, esquivando preguntas sobre lo que Trump entendía por "intercambio de territorios" en un posible acuerdo.

Este es un tema que Zelensky aborda con firmeza, excluyendo concesiones a Rusia, a pesar de lo que Putin habría solicitado a Steve Witkoff, el enviado especial del presidente estadounidense. Concesiones que, afirman muchos analistas, serían contraproducentes incluso para el acuerdo firmado entre Trump y Kiev sobre tierras raras.

La región del Donbass es, de hecho, rica en minerales esenciales y cederla a Rusia desmerecería el acuerdo anunciado con gran fanfarria por Trump.

A pesar de mostrar públicamente una postura dura, Zelensky, según algunas filtraciones de medios internacionales, estaría dispuesto a hacer algunas concesiones territoriales a Rusia a cambio de la paz (como considera inevitable la administración Trump), siempre que las negociaciones incluyan garantías de seguridad para Kiev mencionadas en los planes de los aliados europeos.

En las conversaciones con los socios del Viejo Continente, el presidente ucraniano habría instado a rechazar cualquier propuesta de solución que pudiera surgir en su ausencia de la cumbre a dos en Alaska.

Al mismo tiempo, habría dejado claro que ahora está dispuesto a firmar un acuerdo que deje el control de facto de los territorios que Moscú ya ocupa militarmente, en su totalidad o en gran parte (la Crimea más las regiones de Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón), siempre que el acuerdo esté asociado al "plan europeo".

La presión es alta para Trump, y Putin -según los observadores- es plenamente consciente de ello.

Por eso se encontraría en una posición de fuerza: el líder del Kremlin sabe perfectamente que el magnate quiere un acuerdo con todas sus fuerzas y eso lo hace más vulnerable. Sin contar que en el entorno de Trump, a excepción del secretario de Estado Marco Rubio, nunca nadie criticó a Putin.

Una situación, por tanto, muy diferente de la de la cumbre de Helsinki de 2018, cuando Trump estaba rodeado de halcones contra Rusia.

El líder ruso aterrizará en Anchorage, dijo John Bolton, el exconsejero de Trump, decidido a retroceder en el tiempo y hacer que el magnate vuelva a febrero, en los tiempos del enfrentamiento con Zelensky en el Despacho Oval.

Putin intentará "cortejar" a Trump con posibles acuerdos económicos, estimulando al hombre de negocios que hay en el presidente, y reactivar las relaciones entre los dos países que están bloqueadas desde hace años.

"Ucrania estará en el centro", aseguró Leavitt al responder a quienes le preguntaban si había otros temas en la agenda, como las relaciones económicas y comerciales. Por el momento, los detalles del cara a cara son escasos: no se sabe, por ejemplo, si los dos líderes serán dejados solos en una habitación (salvo por los traductores) como sucedió en Helsinki. Una hipótesis que preocupa a muchos, especialmente recordando los resultados del encuentro de 2018. (ANSA).