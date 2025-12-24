Ucrania.- Zelenski revela los detalles del borrador del plan de paz y abre la puerta a retirar sus tropas de Donetsk

MADRID, 24 dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha revelado este miércoles los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos para poner fin a la guerra y que abre la puerta a la retirada de tropas ucranianas de la provincia de Donetsk, una oferta que condiciona a que Rusia haga lo mismo con sus fuerzas desplegadas en la zona.

El mandatario, que ha indicado durante una rueda de prensa que el documento es un "marco político" con 20 puntos, ha señalado que cuenta con el respaldo de Estados Unidos y ha sido ya enviado a Moscú, a la espera de obtener una respuesta.

"Estoy preparado para hablar del borrador, un documento básico sobre el fin de la guerra, un marco político entre nosotros, Estados Unidos, Europa y los rusos", ha indicado, según informaciones recogidas por la agencia ucraniana Ukrinform.

En este sentido, ha afirmado que el texto "refleja la posición conjunta entre Ucrania y Estados Unidos", aunque "algunas cuestiones aún deben resolverse". "Ahora estamos mucho más cerca de perfilar del todo estos documentos", ha dicho.