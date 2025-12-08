Ucrania.- Zelenski se reúne este lunes en Bruselas con Rutte, Costa y Von der Leyen

BRUSELAS, 8 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá hoy en Bruselas con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Así lo ha anunciado en un comunicado la Alianza y confirmado después en una rueda de prensa la portavoz de la presidenta del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, quien ha señalado que los líderes mantendrán una "cena de trabajo" esta noche.

La visita a la capital europea tendrá lugar después del viaje del presidente ucraniano a Londres, donde está previsto que discuta con los líderes de Reino Unido, Alemania y Francia la actual situación de las negociaciones con Estados Unidos sobre el plan de paz abanderado por el presidente Donald Trump para terminar con la guerra con Rusia.

Esta ronda de contactos internacionales llega, además, en la antesala de la cumbre del Consejo Europeo de la próxima semana, en donde los Veintisiete debatirán cómo afrontar la nueva fase del conflicto y fijar una posición común sobre el apoyo financiero a Ucrania. Se espera que los líderes europeos intenten llegar a un acuerdo sobre la posibilidad de utilizar los activos rusos congelados para financiar nuevas ayudas al país, pese a la oposición de Bélgica.