Ucrania. Zelenski visita a las tropas en Dobropilia, cerca de la asediada ciudad de Pokrovsk

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, visitó a las tropas desplegadas en el frente de Dobropilia, en la provincia de Donetsk, y muy cerca de la asediada Pokrovsk, escenario en las últimas semanas de un aumento de los combates entre fuerzas ucranianas y rusas. Zelenski agradeció a los militares sus esfuerzos y aprovechó para entregar algunas condecoraciones. "Confiamos plenamente en ustedes y en la victoria de Ucrania", enfatizó el mandatario, quien recibió las demandas de la brigada, especialmente centradas en la producción y suministro de drones. El comandante de brigada, Mikita Plijun, dio parte de la situación en Dobropillia, a unos 35 kilómetros de Pokrovsk, donde tiene lugar una de las principales batallas en este momento de la guerra. Los servicios de Inteligencia de Ucrania confirmaron este martes que "se están produciendo intensos combates" para evitar que este enclave estratégico e industrial caiga en manos rusas. En los últimos días, Kiev y Moscú intercambiaron declaraciones sobre la situación de la ciudad, cercada por las fuerzas rusas, que afirmó que los militares ucranianos atrapados comenzaron ya a rendirse, un extremo desmentido por el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksander Sirski. Pokrovsk es uno de los escasos bastiones ucranianos en una Donetsk que ya fue ocupada en gran parte por Rusia. Se trata de una ciudad minera e industrial, clave para las comunicaciones de lo poco que le queda a Kiev en el Donbás.