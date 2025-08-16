Ucrania.- Zelenski y Trump se reunirán el lunes en Washington tras la cumbre de Alaska con Putin

MADRID, 16 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado que ha aceptado una invitación de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar el lunes en Washington de todos los "detalles" relativos al conflicto tras la cumbre celebrada este viernes en Alaska. Será la primera visita a la Casa Blanca del mandatario ucraniano desde el fallido encuentro de finales de febrero, cuando Trump y Zelenski mantuvieron una tensa discusión en pleno Despacho Oval, y en esta ocasión llega con la sombra de la ruptura del aislamiento diplomático de Putin. Trump y Zelenski ya han hablado por teléfono tras la reunión de Alaska --"una larga y sustancial convesación", en palabras del mandatario ucraniano--. Zelenski ha explicado en redes sociales que primero mantuvieron una conversación privada, de una hora de duración, a la que luego se sumaron otros líderes europeos.