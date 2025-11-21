Ucrania.- Zelenski y Vance coinciden en trabajar junto a Europa para lograr una paz "factible" para Ucrania

MADRID, 21 Nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha mantenido este viernes una conversación con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en la que ambos han tratado la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, y resaltado la importancia de mantener contactos de trabajo entre Kiev, Washington y Bruselas con vistas a la declaración de una "paz factible" para Ucrania.

La conversación con Vance ha tenido lugar en medio de un intenso día de comunicaciones de Zelenski con los líderes de la Unión Europea, Reino Unido, Francia, Alemania y el secretario general de la OTAN para tratar un espinoso plan que deja entrever la pérdida de territorios ucranianos a cambio de garantías de seguridad a futuro.

Zelenski, en principio y según Trump, tiene hasta el próximo jueves para aceptar.

En este contexto, el presidente de Ucrania ha analizado junto a Vance y el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, los "numerosos detalles" recogidos en los 28 puntos de la propuesta norteamericana.

"Ucrania trabaja para que el camino a seguir sea digno y verdaderamente efectivo para lograr una paz duradera", ha indicado Zelenski en su recuento de la conversación, en la que expresó su agradecimiento por la atención y la disposición de los representantes estadounidenses a colaborar con Ucrania y sus socios.

Al término de la misma, presidente y vicepresidente acordaron que "Ucrania, Estados Unidos y Europa trabajarán a nivel de asesores de seguridad nacional, las 24 horas del día, siete días a la semana, para que el camino hacia la paz sea realmente factible", ha indicado.

"Ucrania siempre ha respetado y sigue respetando el deseo del presidente estadounidense de poner fin al derramamiento de sangre y considera positiva toda propuesta realista", ha culminado el mandatario ucraniano.