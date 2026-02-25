Ucrania: Zelensky a Trump: las conversaciones deben alcanzar el nivel de líderes

En un mensaje compartido en la red social X, Zelensky subrayó que también se discutieron los preparativos para un próximo encuentro trilateral a principios de marzo, resaltando la expectativa de elevar los diálogos al nivel de líderes.

"Esperamos que esta reunión ofrezca la oportunidad de avanzar en los coloquios. El presidente Trump apoya esta secuencia, que consideramos esencial para resolver las cuestiones complejas y delicadas que afectan a nuestra región y poner finalmente fin a la guerra", declaró Zelensky.

Durante la llamada, también estuvieron presentes los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Zelensky agradeció a los equipos por su intenso trabajo y compromiso activo en las negociaciones.

"Valoramos mucho también la iniciativa PURL. Este invierno ha sido el más difícil para Ucrania, pero los misiles para sistemas de defensa aérea que adquirimos a los Estados Unidos nos están ayudando a superar estas adversidades y a proteger vidas humanas", agregó.

La conversación se enmarca en un contexto de urgencia por alcanzar una resolución al conflicto en Ucrania, donde la situación humanitaria sigue siendo crítica. (ANSA)