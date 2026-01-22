Ucrania: Zelensky anuncia una reunión trilateral con Rusia y EEUU

Tras el encuentro, Zelensky anunció que se celebrará el primer encuentro trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia, previsto entre este viernes (23) y el sábado (24) en los Emiratos Árabes Unidos, un paso inédito desde el inicio del conflicto hace casi cuatro años

"Espero que los Emiratos estén al tanto de esto. A veces tenemos sorpresas que llegan desde el lado estadounidense", declaró Zelensky en Davos, al responder a una pregunta sobre la inminente reunión

El mandatario ucraniano calificó su conversación con Trump como "positiva" y afirmó que los documentos para poner fin a la guerra "están casi listos"

"Los documentos destinados a poner fin a esta guerra están casi preparados, y eso es lo que importa. Ucrania está trabajando con absoluta honestidad", sostuvo Zelensky, quien añadió que "Rusia debe estar lista para terminar este conflicto" que ya se prolonga desde febrero de 2022

Donald Trump, por su parte, evitó confirmar si hubo un acuerdo con su homólogo ucraniano y se mantuvo en silencio cuando se le preguntó directamente sobre avances concretos en las negociaciones

Consultado sobre si se había discutido el tema territorial, el presidente estadounidense respondió que las fronteras ucranianas "no fueron tratadas" durante la reunión

"Esperamos que el conflicto termine, porque muchas personas están siendo asesinadas. El mes pasado fueron 30.000, principalmente soldados", se limitó a declarar Trump al salir del encuentro, subrayando el costo humano de la guerra

También en Davos, el enviado especial de Estados Unidos para las negociaciones, Steve Witkoff, afirmó que las discusiones para poner fin al conflicto registraron "mucho progreso" y que actualmente se concentran en "una sola cuestión" entre Kiev y Moscú

"Creo que llegamos a un único problema, y discutimos varias maneras de resolverlo, lo que significa que es posible. Si ambos lados quieren resolver la cuestión, la resolveremos", sostuvo Witkoff, quien tiene previsto reunirse todavía este jueves con el presidente ruso Vladimir Putin en Rusia

Desde Moscú, el Kremlin evitó comentar directamente las declaraciones del enviado estadounidense y el anuncio de Zelensky sobre la reunión trilateral

Sin embargo, el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, destacó que Putin "aprecia profundamente los esfuerzos de paz realizados por el presidente Trump y por su equipo", en una de las primeras señales públicas de respaldo ruso a la mediación estadounidense

La reunión en Davos se produjo en un contexto de renovados esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que dejó decenas de miles de muertos y millones de desplazados, además de profundas consecuencias geopolíticas y económicas

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Ucrania ha reclamado reiteradamente la restauración completa de su integridad territorial, mientras que Rusia mantiene el control de amplias zonas del este y sur del país

Las negociaciones se habían mantenido estancadas durante meses, con contactos indirectos y mediaciones esporádicas, hasta que la administración Trump impulsó una nueva ronda de iniciativas diplomáticas para explorar un acuerdo político

(ANSA)