Ucrania: Zelensky anuncia "voy a cambiar al ministro de Defensa"

En su discurso diario, transmitido en redes sociales, el líder ucraniano no explicó su decisión, pero afirmó que "Mykhailo está muy involucrado en cuestiones relacionadas con drones y trabaja con gran eficacia en la digitalización de los servicios y procesos públicos".

"He decidido cambiar la estructura del Ministerio de Defensa de Ucrania. Le he ofrecido a Mykhailo Fedorov el puesto de nuevo ministro", declaró Zelensky. El ministro saliente, Shmyhal, ex primer ministro, fue nombrado para el cargo en julio de 2025.

Fedorov, quien ocupa el ministerio de Transformación Digital desde 2019, es poco conocido por el público y recién llegado a la política. Unas horas antes, Zelensky también había anunciado el nombramiento del jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kyrylo Budanov, como jefe de la administración presidencial, en sustitución de Andriy Yermak, implicado en un escándalo de corrupción. (ANSA).