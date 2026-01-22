Ucrania: Zelensky ataca a la Europa "perdida y dividida", trilateral con EE. UU. y Rusia

Los acusó de no tener "voluntad política" para afrontar al jefe del Kremlin, Vladimir Putin, mientras la guerra sigue arrasando en sus fronteras orientales. Y de mostrarse "perdidos" y "fragmentados" ante la tormenta del presidente estadounidense, Donald Trump, con quien el líder ucraniano anunció, entretanto, haber alcanzado un acuerdo sobre las ansiada garantías de seguridad estadounidenses, uno de los puntos críticos en el camino hacia el fin de la guerra

Sin embargo, permanece el nudo de los territorios: "No hemos discutido eso", afirmó el magnate tras su bilateral con Zelensky en Davos, mientras los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner volaban a Moscú para encontrarse con Vladimir Putin y escuchar el otro lado de la negociación

En el foro suizo, ya el ataque en el discurso de Zelensky presagia un mal cuarto de hora para los líderes europeos

"Nadie querría vivir así, repitiendo lo mismo durante semanas, meses y, naturalmente, cuatro años", afirmó Zelensky, evocando la película de culto 'El día de la marmota': "Es exactamente así como nos gusta vivir ahora. Y es nuestra vida.

Justo el año pasado, aquí en Davos, concluí mi discurso con las palabras: Europa debe saber cómo defenderse. Ha pasado un año y nada ha cambiado"

A la apertura siguió un único ataque contra el Viejo Continente: primero, Zelensky reprochó a los líderes europeos que "en el momento" de utilizar los activos rusos para ayudar a defender Ucrania, la decisión fue "bloqueada". Luego, no ha habido "verdaderos progresos" en la creación de un tribunal para la agresión rusa

"¿Es una cuestión de tiempo o de voluntad política?", se preguntó el líder de Kiev, lanzándose en una descripción de Europa como "un hermoso pero fragmentado caleidoscopio de pequeñas y medianas potencias"

Un continente "perdido, tratando de convencer al presidente de Estados Unidos de que cambie. Pero él no cambiará". Y "no escuchará a este tipo de Europa"

Nosotros, los ucranianos, "hemos dicho varias veces a nuestros socios europeos: actúen ahora". Pero Europa "sigue estando en modo Groenlandia", es el juicio del líder de Kiev

"Se nos dice que no mencionemos los Tomahawk para no estropear el estado de ánimo de los estadounidenses. Se nos dice que no hablemos de los misiles Taurus". En Europa "hay discusiones infinitas, omisiones, rivalidades internas que impiden unirse y hablar sinceramente, para encontrar soluciones reales". Pero "no debemos aceptar que Europa sea solo una ensalada de pequeñas y medianas potencias, aderezada con los enemigos de Europa misma", instó Zelensky con una nota de esperanza al final de su discurso. Porque "cuando está unida, Europa es realmente invencible"

La "llamada de atención" de Zelensky es la última nota de una cumbre de Davos que a menudo ha fallado en sonar al unísono entre los líderes occidentales. Pero parece haber logrado avances, también en el camino hacia el fin de la guerra en Ucrania, además de la cuestión de Groenlandia: al margen del Foro Económico, Zelensky y Trump tuvieron un encuentro que ambas partes definieron como productivo, con el acuerdo sobre las garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania ya "listo", según el líder de Kiev

Pero sigue sin resolverse el nudo de los territorios en disputa entre Kiev y Moscú. "Todo gira en torno a esto, es el problema que aún no hemos resuelto", subrayó Zelensky

La atención ahora se dirige a Abu Dhabi, donde el viernes y sábado se llevarán a cabo encuentros trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, como anunció el mismo líder ucraniano

Serán las primeras conversaciones en este formato y siguen las experiencias fallidas de las negociaciones en Estambul el año pasado

A los Emiratos volarán los enviados Witkoff y Kushner; por parte de Ucrania estarán el jefe de la oficina presidencial, Kyrylo Budanov, el secretario del Consejo de Seguridad, Rustem Umerov, y el diplomático de larga trayectoria Sergiy Kyslytsya

Los rusos serán el negociador de Putin, Kirill Dmitriev, y el jefe de inteligencia militar. En los medios ya circulan rumores sobre una posible "tregua energética" en la mesa, para detener los ataques a la infraestructura ucraniana y a las refinerías y oleoductos rusos

Pero la esperanza de un acuerdo es tenue, mientras el presidente ucraniano es cauteloso: "Veremos cuál será el resultado", dijo a los periodistas en Davos. "Los rusos deben estar listos para los compromisos"

Palabras difíciles de digerir para Vladimir Putin, que se limita a reiterar su "aprecio por los esfuerzos de Trump", aunque permanece frío ante el optimismo que han filtrado los enviados estadounidenses, cuyo tarea ahora es convencerlo para dar un paso adelante en el fin de semana emiratino. (ANSA)