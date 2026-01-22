Ucrania: Zelensky, captura de Maduro, pero libertad de Putin

"Trump ha conducido una operación en Venezuela y Maduro fue arrestado. Hubo opiniones diferentes al respecto, pero el hecho permanece: Maduro está en el tribunal en Nueva York, lo siento, pero Putin no. Y este es el cuarto año de la guerra más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial", afirmó Zelensky, en un tono crítico hacia los gobiernos occidentales por su respuesta al conflicto ruso-ucraniano

La captura de Maduro se produjo el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo una operación militar en Venezuela que culminó con la detención del presidente venezolano y su traslado a Nueva York, donde fue procesado en un tribunal federal por cargos relacionados con narcoterrorismo y otros delitos, según informes sobre la intervención estadounidense

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron formalmente acusados en el Distrito Sur de Nueva York de múltiples cargos, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, y permanecerán detenidos a la espera de audiencias ulteriores, de acuerdo con registros judiciales en la ciudad

Zelensky vinculó la detención de Maduro con lo que percibe como una paradoja en la justicia internacional, al recordar que Putin, bajo cuya dirección comenzó la invasión a Ucrania en febrero de 2022, no enfrenta un proceso judicial similar, a pesar de las acusaciones de crímenes de guerra y las órdenes de detención internacional emitidas contra él por tribunales como la Corte Penal Internacional (CPI)

El presidente ucraniano sostuvo que el arresto de Maduro demuestra que "se sabe cómo tratar con dictadores", e instó a la comunidad internacional, y especialmente a Europa, a tomar medidas más firmes contra los responsables de la agresión rusa, subrayando que la guerra en Ucrania continúa con un alto costo humano y material

En su intervención, Zelensky también lamentó la aparente incapacidad europea para confiscar activos rusos en favor de Ucrania, lo que, según él, ha permitido que Putin "detenga a Europa" y mantenga recursos que podrían ser usados para financiar su guerra

La comparación entre la situación judicial de Maduro y la de Putin generó resonancia en círculos diplomáticos, aunque expertos jurídicos señalan que las circunstancias son distintas: Maduro fue capturado tras una operación militar estadounidense, mientras que la comunidad internacional no ha podido arrestar a Putin debido a limitaciones legales y a la falta de cooperación de estados aliados de Moscú

La intervención estadounidense en Venezuela también ha sido polémica: mientras Washington defiende la captura de Maduro como un paso necesario contra el narcotráfico y la corrupción, gobiernos y organizaciones internacionales han cuestionado su legalidad y respeto al derecho internacional

En tanto, la postura de Europa frente a Rusia continúa siendo objeto de debate interno, con llamados a fortalecer la unidad y la respuesta frente a la agresión en Ucrania, aunque sin un acuerdo unánime sobre medidas más drásticas como la confiscación de activos o mayores sanciones económicas. (ANSA)