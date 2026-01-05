Ucrania: Zelensky despide a jefe de servicios

Por Luca Mirone.

El cambio en la cúpula del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) se produce en un momento en que Kiev ha vuelto a ser blanco de los bombardeos de las fuerzas rusas, que han dejado al menos dos muertos en la capital y sus alrededores.

A los ataques diarios se contrapone la intensa actividad diplomática, sobre todo de los países occidentales, que trabajan para concretar las garantías de seguridad para Ucrania.

Estados Unidos sigue jugando un papel clave, lo que representa una excelente noticia para los ucranianos: los enviados de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, participarán en persona en la cumbre de líderes de los países voluntarios que se celebrará mañana en París.

Malyuk, quien lideraba el SBU desde 2022, anunció su dimisión, aclarando que permanecería dentro de la estructura para llevar a cabo "operaciones especiales asimétricas de nivel mundial, con el objetivo de infligir el mayor daño posible al enemigo".

Una declaración que, aunque conciliadora en apariencia, no cambia la situación: Zelensky lo destituyó, ofreciéndole otro cargo.

En círculos ucranianos se recuerda que Andrij Yermak, cuando aún era una sombra del presidente, ya había intentado apartar a Malyuk por no haber evitado el inicio de la gran investigación anticorrupción que terminó por desmantelar a los altos mandos de Kiev, incluyendo a Yermak.

La dirección interina del SBU ha recaído en Yevhen Khmara, quien comandaba un destacamento operativo.

El ahora exjefe del SBU se destacó por audaces incursiones contra el enemigo: desde los repetidos ataques al puente de Crimea hasta la espectacular operación de junio pasado, cuando drones introducidos clandestinamente en Rusia atacaron simultáneamente bombarderos nucleares enemigos y aeropuertos situados a gran profundidad tras la línea del frente.

Éxitos tan resonantes que ahora su abrupta salida ha generado desconcierto y descontento, levantando por primera vez las protestas de otras figuras influyentes de las fuerzas armadas.

A pesar de la ola de críticas, Zelensky ha mantenido su postura, dejando claro que no dará marcha atrás. El presidente ucraniano busca renovar la red de leales en este momento crucial (también mirando hacia las elecciones que, en algún momento, se celebrarán), mientras los rusos continúan presionando militarmente.

La última oleada de bombardeos, antes del amanecer, afectó a todo el país (165 drones y al menos 9 misiles, según la aviación), alcanzando incluso la capital, lo que provocó un incendio en una clínica y dejó un muerto y tres heridos.

Otra víctima fue reportada en la cercana ciudad de Fastiv.

Los ataques también causaron cortes de electricidad. Para empeorar la situación de la población, el "invierno general" ha traído temperaturas de hasta 8 grados bajo cero.

Los continuos bombardeos rusos aparentemente han acercado más a Trump a la causa ucraniana. El presidente de Estados Unidos, que recientemente se mostró "muy enfadado con Putin", ha desmentido por primera vez al líder ruso, asegurando que no cree que los drones ucranianos hayan atacado la residencia de Valdai.

Y, lo que es más importante, ha enviado una señal positiva a sus aliados europeos: la participación no esperada de sus enviados, Witkoff y Kushner, en la cumbre de los países voluntarios que será organizada por Emmanuel Macron en París.

La reunión de los líderes ha sido precedida en los últimos días por una serie de encuentros técnicos entre consejeros de seguridad y jefes de Estado Mayor, cuyo objetivo es crear un marco más claro sobre las futuras garantías de seguridad para Kiev, que desalienten a Moscú de realizar nuevos ataques en caso de un alto el fuego. En el horizonte, aún queda el último gran obstáculo en el camino hacia la paz: el futuro estatus de los territorios disputados. (ANSA).