Ucrania: Zelensky, "El fin de la guerra debe ser justo"

“El fin de la guerra debe ser justo, y agradezco a todos los que ahora apoyan a Ucrania y a nuestro pueblo por la paz en Ucrania, que defiende los intereses vitales de seguridad de nuestros pueblos europeos”, declaró Zelensky.

El mandatario dijo que “Ucrania valora y apoya plenamente la declaración del presidente Macron, la premier Meloni, el canciller alemán Merz, el primer ministro polaco Tusk, el primer ministro británico Starmer, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente finlandés Stubb sobre la paz en Ucrania”.

La declaración conjunta, difundida el sábado, también fue firmada por el primer ministro británico, Keir Starmer.

“Ucrania tiene la libertad de decidir su propio destino. Las negociaciones significativas solo pueden tener lugar en el contexto de un alto el fuego o una reducción de las hostilidades. El camino hacia la paz no puede decidirse sin Ucrania”, escribieron los mandatarios, en vista del encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin.

“Subrayamos nuestro compromiso inquebrantable con la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania”, decía la declaración.

La reacción de Moscú no se hizo esperar. El vicesecretario del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, declaró hoy que “mientras los euroimbéciles intentan frustrar los intentos estadounidenses de ayudar a resolver el conflicto ucraniano, el moribundo régimen de Bandera (Ucrania, ndr) recluta, presa del pánico, a la escoria más vil de la humanidad para el frente”.

Por su parte, la portavoz del Ministerio del Exterior, Maria Zakharova, calificó la declaración conjunta de los líderes europeos y la Comisión Europea sobre el conflicto en Ucrania como “otro panfleto nazi”.

“La oficina de Zelenski publicó una declaración conjunta…

en la que pide un alto el fuego. Pero no el que se lograría interrumpiendo el suministro de armas a los terroristas de Kiev.

Al contrario, otro panfleto nazi afirma que la paz en Ucrania solo se puede lograr presionando a Rusia y apoyando a Kiev”, escribió en Telegram. (ANSA).