Ucrania: Zelensky, elecciones solo después del alto el fuego y garantías

"He hablado de elecciones en numerosas ocasiones: las celebraremos cuando se garanticen todas las garantías de seguridad necesarias", enfatizó Zelenski en declaraciones a la prensa, según informó RBC.

Según el mandatario, la cuestión de las elecciones la plantea "uno u otro socio". Ucrania nunca la ha planteado. Pero existe la voluntad de iniciar dicho proceso.

"Es muy simple: se establece un alto el fuego y habrá elecciones. Es una cuestión de seguridad", declaró el jefe de Estado ucraniano. El presidente aclaró que Estados Unidos no amenaza a Ucrania con la retirada de las garantías de seguridad ni vincula esta decisión con el tema electoral (ANSA).