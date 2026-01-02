Ucrania: zelensky elige a un 007 como su mano derecha

Esta decisión reorganiza las cartas en las más altas esferas del aparato político y llega en un momento particularmente delicado para el gobierno ucraniano, en medio de difíciles negociaciones de paz y una guerra en curso.

"Ucrania necesita centrarse más en cuestiones de seguridad" y "en la vía diplomática", fue la justificación de Zelensky para su decisión.

El cargo de jefe de la administración presidencial conlleva una gran influencia política. No es casualidad que, hasta hace poco más de un mes, lo ocupara Andriy Yermak, considerado la mano derecha de Zelensky.

Sin embargo, Yermak dimitió a finales de noviembre después de que las autoridades investigadoras registraran su domicilio. Todo esto justo cuando una investigación sobre un supuesto escándalo de corrupción de US$100 millones sacudía al gobierno de Kiev.

Empero, aún no se han presentado cargos contra el leal a Zelensky. Ahora, en esa misma silla, Budanov, de 39 años, general desde los 35, se sentará. Y en su lugar, Oleh Ivashchenko, actual jefe de los servicios exteriores de Ucrania, se convertirá en comandante de la inteligencia militar ucraniana.

Budanov es un rostro familiar entre los ciudadanos ucranianos. Su visibilidad mediática ha aumentado significativamente durante estos terribles años de guerra y, según el New York Times, "se le ha visto como un potencial rival de Zelensky, mientras Estados Unidos y Rusia presionan para que se celebren elecciones en Ucrania". El periódico estadounidense, citando a analistas políticos, sostiene, sin embargo, que "la llegada de Budanov a la presidencia sugiere que no competirá con Zelensky" en futuras elecciones.

Las elecciones se han pospuesto por ahora debido a la ley marcial impuesta en Ucrania tras la invasión de Putin, y la propaganda del Kremlin ha explotado esto para intentar sembrar dudas sobre la legitimidad de Zelensky. No obstante, el gobierno de Kiev ha declarado estar dispuesto a celebrar nuevas elecciones si se garantiza la "seguridad" en los centros de votación. (ANSA).