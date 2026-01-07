Ucrania: Zelensky en Chipre, "la prioridad sigue siendo nuestra adhesión a la UE"

El presidente, Nikos Christodoulides, invitó al escenario a su par ucraniano, Volodymyr Zelensky y, entre el público, estaba Maia Sandu, para resaltar la importancia que su gobierno otorga a Ucrania y Moldavia.

Zelensky reiteró que espera avances en el proceso de adhesión a la UE, que actualmente está estancado debido a la oposición de Hungría (aunque detrás de Budapest también se esconden otros países).

"Nosotros también merecemos el ingreso a la casa común europea", dijo.

Christodoulides, en su discurso, destacó los múltiples beneficios que Chipre ha recibido gracias a su adhesión a la UE, declarando ser un firme defensor de la ampliación.

Al mismo tiempo, prometió a Zelensky que no retrocederá respecto a sus predecesores daneses.

"Les damos la bienvenida a la última capital dividida de Europa. Entre nuestras prioridades está el apoyo inquebrantable a Ucrania; es una política que continuará y se fortalecerá durante nuestra presidencia: aquí en Chipre sabemos por experiencia lo que significa la ocupación, la división, la violación de los derechos humanos y vivir como refugiados".

"Esperamos que la presidencia chipriota sea productiva; debemos trabajar para abrir los capítulos de negociación junto a Moldavia. Y también esperamos que la guerra pueda terminar durante su presidencia", expresó Zelensky.

Bruselas, por el momento, utilizó el recurso de las mesas técnicas para sortear el veto de Budapest, que bloquea la apertura formal de los capítulos de negociación.

El trabajo continúa, pero ciertamente no hay ese elemento simbólico que ayude a elevar la moral de los ucranianos en medio del cuarto invierno de guerra. Hasta las elecciones políticas en Hungría, previstas para la primavera, el expediente permanecerá detenido. Luego, quién sabe. Viktor Orban, cuando le conviene, no tiene dificultad en realizar espectaculares giros de 180 grados.

Además, Estados Unidos tiene interés en incluir la entrada de Kiev en la UE entre los capítulos del plan de paz, y por lo tanto, se espera siempre una llamada de Trump a quien corresponda.

"La próxima ampliación, que involucrará a Ucrania, Moldavia y los Balcanes occidentales, es fundamental para fortalecer el papel geopolítico de la Unión", subrayó el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, invitando a "actuar en dos frentes simultáneamente: continuar las reformas en los países candidatos y la UE debe prepararse para acoger a los nuevos miembros".

"Il prossimo allargamento, che coinvolger… l'Ucraina, la Moldavia e i Balcani occidentali, Š fondamentale per rafforzare il ruolo geopolitico dell'Unione", ha rimarcato il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, invitando ad "agire su due fronti contemporaneamente: proseguire le riforme nei paesi candidati e l'Ue deve prepararsi ad accogliere i nuovi membri".

(ANSA).