Ucrania: Zelensky, "esperemos que las próximas reuniones se desarrollen este mes"

"Hoy en día, no podemos decir que el resultado sea suficiente. Los representantes militares han discutido algunas cuestiones de manera seria y sustancial. Sin embargo, las delicadas cuestiones políticas, los posibles compromisos y el necesario encuentro entre los líderes aún no han sido suficientemente elaborados. Contamos con el próximo encuentro, y sería apropiado que se celebrara en febrero", afirmó Zelensky, según la agencia de noticias ucraniana.

"Hoy hemos hablado en profundidad varias veces con nuestro equipo durante las negociaciones en Ginebra. Ha habido un segundo día de reuniones, tanto en formato de tres como en otros formatos. Ucrania está interesada en alcanzar resultados. Hasta ahora, no podemos decir que el resultado sea suficiente".

Así lo declaró el presidente ucraniano, citado por el medio en línea Ukrainska Pravda (ANSA).