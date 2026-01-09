Ucrania: Zelensky: espero que Moscú responda al plan de 20 puntos antes de fin de mes

Zelensky afirmó que los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, habían mantenido recientemente contacto con Rusia "de alguna manera". Sin embargo, aclaró que desconocía si ambos enviados viajarían a Rusia para reunirse personalmente.

El presidente también añadió que Ucrania había proporcionado sus comentarios sobre las propuestas territoriales al equipo estadounidense, que posteriormente los transmitiría a Rusia.

En la entrevista, reproducida por la prensa ucraniana, Zelensky confirmó que está negociando un posible acuerdo de libre comercio con Estados Unidos como parte de un paquete más amplio de medidas destinadas a reconstruir el país tras la guerra.

El acuerdo incluye aranceles cero con Estados Unidos y se aplicará a algunas regiones industriales de Ucrania, lo que otorga al país "ventajas muy significativas" sobre sus vecinos.

El líder de Kiev enfatizó que necesitaría discutir los detalles de la propuesta directamente con el presidente estadounidense Donald Trump, y añadió que dicho acuerdo también brindaría una garantía adicional de seguridad económica.

Zelensky espera reunirse con Trump en Estados Unidos o en Davos, Suiza, durante el Foro Económico Mundial. (ANSA).