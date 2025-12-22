Ucrania: Zelensky, estamos discutiendo con EE. UU. las garantías de seguridad

Lo reportó hoy RBC Ukraine.

Según Zelensky, la primera garantía de seguridad es el ejército ucraniano, compuesto por 800.000 soldados. Ucrania debe financiar su ejército con la asistencia financiera de sus socios.

La segunda garantía, añadió el presidente, es la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, que incluye principalmente garantías de seguridad económica y acceso a los mercados. También hay una componente militar, representada por el programa europeo de rearme SAFE y otros programas facilitados por la adhesión a la UE.

La tercera garantía de seguridad es la Coalición de los Voluntariosos. Zelensky observó que Ucrania discutirá con sus aliados qué constituye un "plan de respaldo".

Se espera que fuerzas bajo liderazgo europeo garanticen la seguridad de Ucrania en tierra, mar y aire, con la coalición compuesta por 30 países.

El presidente subrayó que otras garantías provendrán de Estados Unidos, y se espera que sean jurídicamente vinculantes y que requieran la aprobación del Congreso.

Según Zelensky, de esta manera, las nuevas garantías diferirán significativamente del Memorándum de Budapest, de los acuerdos de Minsk o de cualquier otro acuerdo previo.

"Estamos discutiendo cuántos años podrían durar, con la posibilidad de extender estas garantías de seguridad en el mismo formato en que fueron adoptadas", añadió el jefe de Estado.

También se prevé un paquete de disuasión que contempla el armamento de los defensores ucranianos. (ANSA).