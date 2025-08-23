Ucrania: Zelensky firme: No cederemos tierras

Lo cierto es que Volodimir Zelensky, celebrando el Día de la Bandera, reiteró: "No abandonaremos nuestra tierra a los ocupantes". En resumen, no ha habido ninguna concesión a las exigencias del Kremlin, que se han mantenido invariables desde 2022, cuando invadió a su vecino.

"Esta bandera es el objetivo y el sueño de muchos de nuestros ciudadanos en los territorios temporalmente ocupados, y siempre recordaremos a nuestros héroes de diferentes épocas que lucharon por la libertad con nuestra bandera en sus manos", arremetió el presidente ucraniano.

El aniversario (que se celebra el 24 de agosto) es una buena oportunidad para entrar en política, y Zelensky ha contactado con numerosos aliados, tanto cercanos como lejanos.

Como el primer ministro holandés, Dick Schoof, quien tuvo que cancelar su viaje a Kiev debido al colapso de su gobierno, o el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa. "Reiteré mi disponibilidad para cualquier formato de reunión con el líder ruso, pero vemos que Moscú intenta una vez más prolongar la situación", le dijo Zelenski. "Es importante que el 'Sur Global' envíe señales relevantes e impulse a Rusia hacia la paz".

Un mensaje claro también dirigido a uno de los países fundadores del bloque BRICS, que, según Zelenski, había solicitado la reunión por iniciativa propia.

Zelenski recibió entonces la visita del enviado especial de Trump para Ucrania, Keith Kellogg, nuevamente con motivo del 34 aniversario de la independencia de Ucrania, para abordar la intensa actividad diplomática de esta semana con los líderes.

Las conversaciones entre ambas capitales sobre garantías de seguridad continúan sin cesar, con el objetivo de proporcionar a Kiev, lo antes posible, una visión clara de lo que puede esperar de sus aliados, para que pueda abordar la reunión bilateral con Vladímir Putin con una estrategia de negociación clara.

La primera ministra Giorgia Meloni, por ejemplo, ha pospuesto su viaje por la región indopacífica a cinco países asiáticos, programado para el 31 de agosto y el 8 de septiembre, precisamente debido a los acontecimientos relacionados con el proceso de paz y las conversaciones internacionales en curso.

Pero la cumbre, como un espejismo, se desvanece cada vez más a medida que se acerca la fecha límite de Trump. El presidente finlandés, Alexander Stubb, ahora la considera "muy improbable", dado que el Kremlin pretende continuar las hostilidades "al menos hasta el otoño" para "maximizar sus ganancias territoriales". "Las tácticas dilatorias de Rusia continúan", cree Stubb.

No es casualidad que el Ministerio de Defensa ruso reivindicara la captura de dos aldeas más en Donetsk (los asentamientos de Sredneye y Kleban-Byk), ambas frente a Kostyantynivka, un bastión ucraniano en la carretera a Kramatorsk.

La noche estuvo marcada por los habituales ataques con drones, con 36 aeronaves interceptadas de las 49 lanzadas.

Los 13 supervivientes fueron atacados en las regiones de Donetsk, Dnipropetrovsk y Sumy.

En resumen, los rusos avanzan, aunque lentamente y a un coste estratosférico. Sin embargo, es igualmente cierto que la línea fortificada parece resistir y que Moscú lleva intentando capturarla desde 2014, razón por la cual Zelenski no considera cederla a Putin mediante negociaciones, sobre todo porque entonces el camino hacia el Dnipro quedaría despejado.

Dicho esto, en cuanto a las garantías, China está dispuesta a enviar tropas de paz a Ucrania si se llega a un acuerdo negociado, pero solo en el marco de un mandato de la ONU.

Naturalmente, tanto Pekín como Moscú tienen derecho a veto.

Y volvemos al punto de partida: la víctima debe confiar en su agresor. Esto hace improbable la intervención de la ONU, a menos que se limite estrictamente a una misión de observación del alto el fuego en la línea de contacto. El precedente de la OSCE no augura nada bueno, y Kiev se muestra escéptico. (ANSA).