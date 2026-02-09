Ucrania: Zelensky, "garantías de seguridad fundamentales para la paz"

"Ya no hay un solo país en Europa que desconozca qué es la injerencia rusa y cómo pueden manifestarse las operaciones de desestabilización rusas", continuó.

"Todos ven también lo que hacen los asesinos, misiles y drones rusos. La protección contra todo esto y la garantía de seguridad deben ser tangibles y sentar las bases para una paz duradera".

Zelenski anunció que Kiev tiene la intención de abrir "diez centros de exportación de armas" en Europa para finales de 2026, según varios medios de comunicación ucranianos, incluido el Kyiv Post.

"Hoy inauguramos las exportaciones. En Europa, para 2026, ya habrá diez centros de exportación: en los países bálticos y el norte de Europa", declaró Zelenski, según Ukrinform, en el Instituto Aeronáutico de Kiev.

"A mediados de febrero, comenzaremos la producción de nuestros drones en Alemania", añadió el presidente ucraniano.

"Líneas de producción similares ya están en funcionamiento en el Reino Unido. Todas estas tecnologías son ucranianas", declaró Zelensky. (ANSA).