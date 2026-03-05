Ucrania: Zelensky habló con Meloni sobre la guerra en Medio Oriente

"Además habamos -añadió- acerca de la necesidad de que la decisión sobre el crédito de 90 000 millones de euros para Ucrania finalmente entre en vigor. Se supone que estos fondos garantizarán nuestra resiliencia para defendernos de la agresión rusa y, de hecho, están respaldados por activos rusos congelados".

Naturalmente, agregó Zelensky, "discutimos la situación con respecto a los Juegos Paralímpicos. No es la primera vez este año que estos comités internacionales toman decisiones privadas de principios. Gracias, Giorgia, por la postura común sobre este tema y por toda tu ayuda, especialmente por el apoyo energético durante el invierno y por la decisión de Italia de continuar ayudando a Ucrania este año". (ANSA).