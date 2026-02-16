Ucrania: Zelensky insta a prepararse porque "Rusia alista un nuevo ataque masivo"

"He instruido a Anatoly Kryvonozhko, comandante de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Mykhailo Fedorov, ministro de Defensa de Ucrania, y Vitaly Zaichenko, jefe de Ukrenergo, para que preparen las medidas de protección adicionales necesarias durante el día, teniendo en cuenta la información de inteligencia sobre los preparativos de Rusia para un nuevo ataque importante", declaró Zelensky.

"Es un grave error permitir que el agresor se lleve algo.

Fue un grave error desde el principio, desde 2014. Incluso antes, durante el ataque y la ocupación de partes de Georgia.

Incluso antes, cuando Chechenia fue ocupada, lo que resultó en una destrucción total y un millón de víctimas, entre muertos y heridos. Se cometieron muchos errores. Por eso no quiero ser el presidente que repita los errores de mis predecesores ni de otros", declaró el mandatario ucraniano en X.

Luego especificó que Rusia "ha perdido muchos hombres bien entrenados" y que "ahora pierde entre 30.000 y 35.000 al mes. Se imaginan algo así en el siglo XXI? Se imaginan perder 35.000 al mes? No estoy seguro de que sea consciente de ello", disparó.

Zelensky, afirmó que el mundo ya ha alcanzado el mayor compromiso con Rusia, ya que "el dictador ruso Vladimir Putin y su séquito siguen prófugos". Lo reportó Ukrainska Pravda, citando una entrevista del líder de Kiev con Politico.

"Desde el lado estadounidense, desde el presidente Trump, hay indicios de que ha llegado el momento de llegar a acuerdos, de que se puede avanzar", declaró Zelensky. "Hemos llegado a muchos acuerdos. Putin y sus amigos no están en prisión. Este es el mayor compromiso que el mundo ha alcanzado jamás", añadió.

Zelensky también declaró que Trump había propuesto un alto el fuego y una suspensión temporal de la guerra. Ucrania aceptó un alto el fuego incondicional, pero Putin se negó, añadió.

Según el mandatario ucraniano, esta situación continuará hasta que se ejerza una presión real sobre el líder del Kremlin.

"Por supuesto, se negará... hoy por una razón, mañana por otra, y así sucesivamente. Tenemos que presionarlo... Putin detendrá esta guerra si se le presiona de verdad", declaró.

En tanto, los ataques rusos prosiguieron. El kremlin atacó con cuatro misiles antibuque Zircon, un misil balístico Iskander-M, un misil aerotransportado guiado Kh-31P y 62 drones de ataque en la noche. La Fuerza Aérea Ucraniana declaró que esa andanada fue repelida por la fuerza aérea, tropas de misiles antiaéreos, unidades de guerra electrónica y sistemas no tripulados, así como por grupos de fuego móviles.

"Dos personas resultaron heridas en la región de Jersón como resultado de la agresión rusa", informó Ukrinform, citando a Oleksandr Prokudin, jefe de la Administración Estatal Regional de Jersón.

En las últimas 24 horas, las fuerzas rusas han llevado a cabo 668 ataques contra 32 asentamientos en la región de Zaporiyia. Seis personas resultaron heridas en ataques enemigos en el mismo distrito. Ivan Fedorov, jefe de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, informó al respecto a través de Telegram, según informa Ukrinform.

En tanto, el jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Kyrylo Budanov, informó en X que la delegación ucraniana partió para negociar en Ginebra, donde se celebrará mañana y el miércoles la reunión trilateral con rusos y ucranianos.

"De camino a Ginebra. La próxima ronda de negociaciones está a la vuelta de la esquina. Durante el proceso, debatiremos las lecciones de nuestra historia con nuestros colegas y buscaremos las conclusiones correctas. Los intereses de Ucrania deben ser protegidos", declaró el jefe de la delegación ucraniana. (ANSA).