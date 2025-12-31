Ucrania: Zelensky invita a Trump a visitar Ucrania

"Habla de promover un plan para terminar la guerra", dijo Zelensky en referencia a Trump, al responder preguntas de periodistas en un chat grupal de WhatsApp. "Le dije que estaríamos encantados de recibirlo. Es muy útil para Ucrania. Si el presidente estadounidense Trump vuela a Ucrania —y es deseable que vuele directamente a Ucrania y no a Polonia—, eso indicará que definitivamente podemos contar con un alto el fuego", añadió.

Las declaraciones se producen después de que Trump afirmara esta semana que los equipos negociadores están "mucho más cerca, quizá muy cerca" de lograr un acuerdo para poner fin a la guerra.

Zelensky viajó el domingo a Florida para reunirse con Trump en su residencia de Mar-a-Lago, donde analizaron un plan de 20 puntos que el mandatario ucraniano describió como una posible base para el fin del conflicto. Según la Casa Blanca, Trump también mantuvo conversaciones telefónicas con el presidente ruso Vladimir Putin antes y después del encuentro con Zelensky.

En paralelo, el presidente ucraniano confirmó que Kiev discute con Washington la posibilidad de una presencia de tropas estadounidenses como parte de un eventual acuerdo y de las garantías de seguridad posteriores a la guerra, que Ucrania considera esenciales para evitar una nueva agresión rusa.

"Se trata de tropas estadounidenses y por eso es Estados Unidos quien toma ese tipo de decisiones", afirmó Zelensky. "Por supuesto, estamos hablando de esto con el presidente Trump y con representantes de la llamada 'Coalición de los Dispuestos'".

"Nos gustaría que sucediera. Sería una posición sólida en materia de garantías de seguridad", agregó.

Zelensky también rechazó versiones difundidas por Moscú sobre una supuesta ruptura entre Washington y Kiev. El lunes, Rusia acusó a Ucrania —sin presentar pruebas— de haber lanzado un ataque con drones contra una residencia de Putin en la región de Nóvgorod. Tras hablar por teléfono con el líder ruso sobre el presunto ataque, Trump dijo estar "muy enojado", aunque reconoció que el episodio podría no haber ocurrido.

"Pese a todas las acusaciones mediáticas rusas sobre un colapso de nuestras conversaciones con los estadounidenses, estamos trabajando todos los días", aseguró Zelensky. El mandatario precisó que el martes hubo "varias llamadas" entre Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania y uno de los principales negociadores, y representantes estadounidenses, entre ellos el enviado presidencial Steve Witkoff. "Estamos discutiendo nuestros próximos pasos", indicó.

Zelensky adelantó además en redes sociales que el 3 de enero se celebrará en Ucrania una reunión de asesores de seguridad nacional de los países europeos que integran la "Coalición de los Dispuestos", que será seguida por un encuentro de líderes nacionales en Francia el 6 de enero.

El antecesor de Trump, Joe Biden, realizó en febrero de 2023 una visita sorpresa a Kiev, poco antes del primer aniversario de la invasión rusa. En aquella ocasión, Biden voló a Polonia y luego realizó un viaje en tren de unas diez horas hasta la capital ucraniana, según informaron entonces altos funcionarios estadounidenses. (ANSA).