Ucrania: zelensky, "Larga guerra en Irán impactará en Kiev"

"Sabemos lo que se ha proporcionado hasta ahora, aunque se desconoce el monto exacto de dicha ayuda. El aspecto positivo es que el régimen iraní no parece poder suministrar a Rusia misiles y otras armas que utiliza en ataques contra Ucrania. Sin embargo, la atención se centró en Medio Oriente", dijo el mandatario.

"Espero que la guerra no dure mucho, no solo porque me preocupa Ucrania, sino también porque cada vida humana perdida o destruida es una tragedia", escribió Zelenski, en X.

"Mientras tanto, no vemos avances en las negociaciones de paz. Si no se negocia una paz duradera o un alto el fuego durante los primeros días del conflicto, existe un gran riesgo de que se prolongue", aseveró.

"Esto sin duda afectará la situación en Ucrania. Menos atención significa menos apoyo. Menos apoyo significa menos defensa aérea", concluyó. (ANSA).