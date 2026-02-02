Ucrania: Zelensky: "Las medidas de desescalada son buenas"; la atención en Abu Dabi

"Las medidas de desescalada que entraron en vigor en la noche del jueves a viernes están contribuyendo a reforzar la confianza pública en el proceso negociador", afirmó el presidente ucraniano, mientras se aproxima la segunda ronda de negociaciones para el 4 y 5 de febrero en la capital de los Emiratos Arabes.

"Consideramos realista alcanzar una paz digna y duradera", añadió el líder ucraniano. Palabras que podrían ser también una forma de intentar mantener el apoyo de la Casa Blanca, después de que el enviado del Kremlin, Kirill Dmitriev, se reuniera en días recientes con una delegación estadounidense en Miami.

Y en las conversaciones de Abu Dabi -escribió Axios- también se espera la presencia del enviado estadounidense, Steve Witkoff. Pero los nudos en la mesa permanecen, comenzando por la cuestión territorial, donde el Kremlin sigue exigiendo la totalidad del Donbass, parte ocupado por sus tropas.

Una demanda que Kiev rechaza con firmeza. La cuestión no parece haber sido resuelta en las conversaciones de Abu Dabi del 23-24 de enero.

Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó haber recibido del primer ministro indio, Narendra Modi, la promesa de dejar de comprar petróleo a Rusia.

El jefe de la Casa Blanca señaló que Washington reducirá los aranceles sobre productos fabricados en India y que Nueva Delhi podría importar crudo estadounidense y también venezolano.

Sin embargo, Modi, por su parte, se limitó a decir que tuvo una "maravillosa" conversación telefónica con Trump, sin mencionar una posible suspensión de las compras de crudo de Moscú.

La guerra, mientras tanto, continúa en toda su crudeza.

Las autoridades ucranianas acusan a las tropas rusas de haber matado a dos personas, incluido un niño, en un ataque ayer en Donetsk, y a otro civil en otra bombardear hoy en la zona de Zaporiyia.

Mientras, Moscú afirmó que un dron de las fuerzas ucranianas golpeó una vivienda cerca de Belgorod, matando a dos civiles.

Zelensky sostiene que las tropas invasoras rusas redujeron (aunque no interrumpido del todo) los ataques contra las castigadas infraestructuras energéticas de Ucrania, que en las últimas semanas dejó a miles de civiles sin calefacción ni electricidad, mientras el termómetro marca temperaturas gélidas.

Pero, al mismo tiempo, acusó al ejército ruso de apuntar a las redes de transporte, en particular a la ferroviaria.

Y el Ministerio de Energía ucraniano denunció "interrupciones de corriente" en las regiones de Járkov, Sumy, Dnipropetrovsk y Cherkasy debido a bombarderos de las tropas rusas.

La tregua sobre las infraestructuras energéticas prevé que Kiev, a su vez, no ataque los depósitos de petróleo y gas rusos.

Pero sobre los tiempos, Ucrania y Rusia no parecen estar de acuerdo: según el Kremlin, el acuerdo debería haber expirado teóricamente el 1ro de febrero, mientras que según Kiev debería durar al menos una semana a partir del 30 de enero. (ANSA).