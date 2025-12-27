Ucrania: Zelensky, "los ataques rusos demuestran que Moscú no quiere la paz"

"Desde anoche, se lanzaron casi 500 drones —un gran número de shaheds— y 40 misiles, incluidos Kinzhals. El objetivo principal es Kiev: instalaciones energéticas e infraestructura civil", añadió Zelensky.

"En los últimos días se han planteado muchas preguntas", por ejemplo, "¿cuál es la respuesta de Rusia a las propuestas de Estados Unidos y la comunidad internacional para poner fin a la guerra?", se interrogó provocativamente el presidente ucraniano.

"Esto significa —explicó Zelensky— que la presión sigue siendo insuficiente".

"Si Rusia convierte incluso la Navidad y el Año Nuevo en una época de casas destruidas, apartamentos incendiados y centrales eléctricas en ruinas, esta actividad insalubre solo podrá responderse con medidas realmente contundentes", rugió el presidente ucraniano, señalando que Estados Unidos y Europa "tienen esta capacidad" y "la clave está en usarla".

Zelensky reiteró entonces su llamamiento a apoyar la defensa de Ucrania, ya que "los suministros de defensa aérea deben ser suficientes y oportunos, especialmente ahora que más los necesitamos".

"No reduciremos nuestros esfuerzos diplomáticos", concluyó, "pero la diplomacia no funcionará sin seguridad", completó.

