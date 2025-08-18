Ucrania: Zelensky, "ninguna recompensa a Rusia"

El líder ucraniano calificó los intensos ataques rusos contra Ucrania de anoche, que causaron al menos siete muertes en Járkov, de "absolutamente polémicos y cínicos".

"Saben que hoy hay una reunión en Washington para poner fin a la guerra.

Discutiremos los temas fundamentales con el presidente Trump.

Junto con Ucrania, los líderes de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, la UE y la OTAN participarán en la conversación", continuó Zelensky.

"Todos quieren una paz digna y una seguridad real. Y ahora mismo, los rusos están atacando Járkov, Zaporiyia, Sumy, Odessa, edificios residenciales, nuestra infraestructura civil. Esto es un asesinato deliberado de personas por parte de los rusos, el asesinato de niños", bramó el líder ucraniano.

En Járkov, subrayó, "actualmente hay siete víctimas, la más joven de las cuales es una niña de un año y medio, y decenas de heridos, incluidos niños. En Zaporiyia, los misiles disparados contra la ciudad han dejado 20 heridos y tres muertos. Mi más sentido pésame a todos los familiares y seres queridos de las víctimas. También se produjo un ataque deliberado por parte de Rusia contra una central eléctrica en Odesa, propiedad de una empresa azerbaiyana".

"Por lo tanto, esto constituye un ataque a nuestras relaciones y a nuestra independencia energética", remarcó Zelensky.

"La maquinaria militar rusa sigue destruyendo vidas humanas a pesar de todo. Putin seguirá asesinando de forma descarada para seguir presionando a Ucrania y Europa y socavar los esfuerzos diplomáticos. Por eso esperamos con impaciencia ayuda para poner fin a las matanzas. Por eso se necesitan garantías de seguridad fiables. Por eso Rusia no debe recibir ninguna recompensa por esta guerra. La guerra debe terminar", enfatizó el presidente ucraniano, desde Washington, por las redes sociales.

"Y es Moscú quien debe decir 'basta'", concluyó.

"Todos compartimos el firme deseo de poner fin a esta guerra de forma rápida y fiable", había escrito Zelensky en X a su llegada a Washington. "La paz debe ser duradera", continuó el líder de Kiev.

"Confío en que defenderemos a Ucrania, garantizaremos su seguridad, y nuestro pueblo siempre estará agradecido a Trump, a Estados Unidos y a todos los socios por su apoyo y su invaluable asistencia. Rusia debe poner fin a esta guerra, que ella misma inició. Y espero que nuestra fuerza conjunta con Estados Unidos y nuestros amigos europeos pueda obligar a Rusia a lograr una paz verdadera", deslizó luego.

"La paz debe ser duradera", enfatizó Zelensky. "No como hace años, cuando Ucrania se vio obligada a ceder Crimea y parte del Donbás, y Putin simplemente lo utilizó como trampolín para un nuevo ataque".

O cuando a Ucrania se le concedieron las llamadas "garantías de seguridad" en 1994, pero no funcionaron, detalló.

"Por supuesto, Crimea no debería haberse entregado entonces, al igual que los ucranianos no entregaron Kiev, Odesa ni Járkov después de 2022. Los ucranianos luchan por su tierra, por su independencia. Ahora nuestros soldados han logrado éxitos en las regiones de Donetsk y Sumy", añadió Zelensky.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también ha llegado a Washington, donde en unas horas se reunirá en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Zelensky, y otros líderes europeos.

Trump se reunirá bilateralmente con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, a las 13:15 hora local (17:15 GMT) y, posteriormente, saludará a los líderes europeos a las 14:15 (18:15 GMT). Está prevista una foto de grupo 15 minutos después, y la reunión comenzará a las 15:00 (19 GMT). Está previsto que los líderes europeos lleguen a la Casa Blanca a las 12:00 hora local (16 GMT), según informó la administración estadounidense en un comunicado. (Ansa).