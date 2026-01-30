Ucrania: Zelensky, "no hay un acuerdo oficial de tregua"

Zelensky dice que cree que la decisión de un alto el fuego, que Ucrania considera una "oportunidad" más que un acuerdo formal, fue una iniciativa propuesta por Estados Unidos y personalmente por Donald Trump

Y luego declaró que "si Moscú detiene los ataques a la infraestructura energética de Ucrania, a cambio, Kiev se abstendrá de atacar plantas energéticas rusas". Zelenski confirmó que no hubo ataques rusos a la infraestructura energética durante la noche, pero afirmó que Moscú parece estar centrando su atención en los ataques a la infraestructura logística

Rusia también dio su versión. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aclaró que los ataques contra Ucrania que Rusia acordó suspender hasta el domingo a petición de Donald Trump tienen como objetivo la capital, Kiev. Peskov afirmó que Trump se dirigió personalmente al presidente ruso, Vladímir Putin, para solicitarle que se abstuviera de lanzar ataques contra Kiev durante una semana, hasta el domingo 1 de febrero, para facilitar las negociaciones, que se reanudarán ese día en Abu Dabi

Putin accedió, añadió su portavoz, dando a entender que la tregua ya estaría en vigor desde el lunes pasado

En tanto, Zelensky reveló un ataque con misiles balísticos en la región de Járkov, que impactó en una planta de producción de una empresa estadounidense. Poco antes, Philip Morris Ucrania informó que parte de su planta de Járkov resultó dañada por un ataque con misiles durante la noche. Los equipos de rescate están trabajando en el lugar y el incendio está siendo extinguido. Según datos preliminares, no hubo heridos: todo el personal de servicio se encontraba resguardado durante el ataque

La empresa recordó que la planta de Járkov no ha estado operativa desde el 24 de febrero de 2022, fecha del inicio de la invasión rusa a gran escala

Zelensky se mostró dispuesto a llegar a acuerdos en las conversaciones de paz para poner fin a la guerra, pero también ha declarado que Rusia debería verse obligada a hacerlo. No se ha alcanzado tal acuerdo en la cuestión territorial, en particular en la región ucraniana de Donetsk, declaró Zelensky

"Creemos que las duras exigencias impuestas a Ucrania claramente no constituyen un compromiso. Se trata de una alteración de la integridad territorial de Ucrania", apuntó. Zelensky afirmó que la "solución menos problemática" es que Ucrania y las tropas rusas "se queden donde están"

"Por supuesto, me es imposible reunirme con Putin en Moscú. Sería como reunirme con Putin en Kiev. También puedo invitarlo a Kiev, que venga. Lo invitaré públicamente, si tiene el coraje, por supuesto", declaró Zelensky a los medios

El líder ucraniano enfatizó que Ucrania desea alcanzar un acuerdo constructivo para el fin real de la guerra y organizar una reunión productiva y afirmó que Rusia detuvo el intercambio de prisioneros porque no cree que les beneficie. "Los rusos han bloqueado el proceso. No les interesa mucho el intercambio de personas porque creen que no les aporta nada", declaró el líder ucraniano, según informaron medios internacionales

"Creen que nos aporta algo. Pero creo que también deben pensar en su gente, en sus militares", concluyó

La próxima ronda de conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos estaba programada para el domingo en Abu Dabi, pero el presidente ucraniano afirma desconocer la fecha de la próxima reunión. "Para nosotros es muy importante que todos con quienes llegamos a un acuerdo estén presentes en la reunión, ya que todos esperan retroalimentación", declaró. "Pero la fecha o el lugar podrían cambiar, ya que, en nuestra opinión, algo está sucediendo en la situación entre Estados Unidos e Irán. Y estos acontecimientos probablemente podrían afectar la fecha", argumentó

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reveló esta semana que los principales enviados de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes participaron en la ronda anterior de conversaciones, no asistirán a la reunión del fin de semana en Abu Dabi. (ANSA)