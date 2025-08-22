Ucrania: Zelensky, objetivo son garantías de seguridad

“Nuestro objetivo general es alcanzar garantías de seguridad como el Artículo 5 de la OTAN junto con nuestros socios. Estas son garantías verdaderamente efectivas. Esto es lo que debemos lograr para que la arquitectura sea absolutamente clara: qué países nos ayudarán en tierra, cuáles en el aire y cuáles garantizarán la seguridad en el mar”, dijo Zelensky en Kiev.

“Luego está la cuestión de la financiación de nuestro ejército en términos de número y calidad”.

Zelenski ha mostrado su disposición a reunirse con Putin, pero solo después de que sus aliados acuerden garantías de seguridad para Ucrania con el fin de disuadir futuros ataques rusos una vez que cesen los combates.

El presidente ucraniano también ha afirmado que cualquier reunión debería tener lugar en un país europeo "neutral", descartando una cumbre en Moscú, y rechazó la idea de que China contribuya a garantizar la seguridad ucraniana.

“Rusia es el agresor; nos atacaron. No sé qué garantías necesita Moscú, no lo entiendo”, declaró el presidente ucraniano durante una rueda de prensa con Rutte.

Rutte, por su parte, subrayó que “es esencial contar con sólidas garantías de seguridad para Ucrania, y estamos trabajando en ellas”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que, en la reunión del lunes en Washington entre Zelenski y Donald Trump, el presidente ucraniano rechazó todas las propuestas del presidente estadounidense para una solución al conflicto.

Aún no se ha programado una cumbre entre Vladímir Putin y Zelenski, pero el presidente ruso está dispuesto a celebrarla en cuanto se concrete la agenda, añadió Lavrov.

“Quedó muy claro para todos que hay varios principios que Washington considera que deben aceptarse” para la paz en Ucrania, incluyendo “el rechazo a la membresía en la OTAN y la discusión de cuestiones territoriales”, declaró Lavrov en una entrevista con la NBC, publicada por la agencia de noticias rusa Tass.

Sin embargo, “Zelenski dijo que no a todo”, añadió.

En tanto, el presidente Trump dijo hoy: "Veremos si Vladimir Putin y Volodimir Zelensky colaboran. Y veremos si tengo que estar allí. Prefiero no estarlo". (ANSA).